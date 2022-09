Dan Bigras quitte le Show du refuge

C’est la fin d’une époque pour le traditionnel Show du refuge. Le chanteur Dan Bigras a annoncé jeudi que la 32e édition, qui aura lieu en octobre, sera sa dernière à titre de maître d’oeuvre de l’événement.

En entrevue au Devoir, Dan Bigras a confié qu’il jonglait avec cette idée depuis plusieurs années, mais il repoussait sans cesse la date de son départ. C’est finalement en mars dernier qu’il a fait savoir au Refuge des jeunes que ce serait sa dernière année à titre de porte-parole de l’organisme et de grand chef d’orchestre de son spectacle bénéfique.

« Je me sens un peu comme quand on laisse une blonde qu’on aime encore. Le Show du refuge, c’est une grosse partie de ma vie et j’aime toujours le faire. Mais à 64 ans, l’anxiété commence à me gruger. C’était la décision à prendre et je ne reviendrai pas en arrière », assure l’interprète de Tue-moi, qui à coup sûr coup combattu un cancer et survécu à un grave accident de VTT dans les dernières années.

Le chanteur dit vouloir profiter pleinement de la vie pendant qu’il est en santé. Il indique qu’il continuera, au besoin, à agir à titre de consultant pour le Refuge des jeunes, sans pour autant « jouer les belles-mères ». Il espère que des plus jeunes prendront la relève. La captation du Show du refuge pour la télévision pourrait toutefois prendre fin avec le départ du chanteur.

« Radio-Canada nous a donné une totale liberté pendant toutes ses années. Mais on n’a jamais eu de contrat à long terme. On renouvelait d’année en année. Une fois que j’ai donné ma démission, c’est délicat pour Radio-Canada de renouveler le Show du refuge, car ils reçoivent des offres de plein d’autres causes très nobles. Et Radio-Canada en tant que diffuseur public n’a pas dans son mandat de s’associer à des événements bénéfiques », souligne Dan Bigras. Il estime néanmoins quitter un organisme en bonne santé financière, ce qui donne « une couple d’années » au Refuge des jeunes pour trouver une nouvelle formule.

Chose certaine, la 32e édition de l’événement aura lieu le 13 octobre prochain à la Tohu et sera diffusée en décembre à l’antenne de Radio-Canada. En plus de Dan Bigras, le spectacle réunira sur scène Ginette Reno, Samian, Luce Dufault, Isabelle Boulay et Marie-Nicole Lemieux, entre autres.