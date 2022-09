Victor Bongiovanni découvre l’énergie des mots

Quelques jours après avoir présenté sa première performance en direct de sa carrière, au festival MUTEK, l’auteur-compositeur-interprète montréalais Victor Bongiovanni prendra part à la 23e édition du MEG, cette fois en tant que DJ.

Le musicien partagera l’affiche du festival avec de grosses pointures — Fatboy Slim, Skream, Dillon Francis, Misstress Barbara, RAUMM — et plusieurs talents locaux du rap et des musiques électroniques comme Mike Shabb, Lou Fre$h, Ellxandra et Afternoon Bike Ride.

Il a travaillé tout l’été à préparer ce live, en aval de son premier microalbum, Dissociaterr, paru l’automne dernier sur l’étiquette Collection Disques durs. Le premier microalbum portant son vrai nom, précisons, puisque le musicien a déjà une petite discographie à lui sous le nom Rosewater CTZ, alors influencé par la bass music et le drum and bass anglais, influences que l’on s’attend à retrouver dans sa sélection musicale du week-end.

« Quand je fais DJ, je joue des styles très variés, le but étant de trouver le moyen de raconter une histoire à partir de musiques de tous les genres possibles, mais qui ont des points communs, sur le plan des textures et des tonalités », précise Bongiovanni. On y entendra « autant du emo que du IDM, de la techno ou de la pop — en fait, beaucoup des musiques qui m’inspirent dans mes productions solos ».

Dissociaterr marquait un tournant pour le musicien, qui s’éloignait des planchers de danse pour proposer une chanson, avec sa voix et sa guitare, imbibée de sonorités et de textures électroniques — la pochette du microalbum rappelle d’ailleurs le style de celles de GAS, le mythique projet ambient du compositeur allemand Wolfgang Voigt.

« Ah ! J’adore GAS ! » lance Bongiovanni. « Cette musique et ces textures influencent énormément la manière dont je crée la musique, même dans Paradis Artificiel », le trio expérimental qu’il forme avec les amies Odile Myrtill et Ourielle Auvé, alias Ouri, avec qui il partagera la scène dimanche soir à la Société des arts technologiques.

Avec son projet solo, « c’est comme si je mélangeais la musique de mon adolescence avec des techniques de production modernes. Cet alliage de musiques électroniques expérimentales et de pop, je trouve ça fascinant ».

Victor Bongiovanni mijote présentement un prochain minialbum, attendu d’ici la fin de l’année, par lequel il approfondira cette fusion entre chanson emo et musique électronique expérimentale lancée l’automne dernier. « Je commence à peine à accepter d’utiliser ma voix comme instrument », avoue-t-il en dévoilant que le minialbum à venir affirmera plus fortement sa nouvelle passion pour l’écriture de chansons.

« Les mots transmettent quelque chose d’extrêmement précis dans une composition musicale. On peut dire des choses tellement plus complexes, ou complètes, et plus difficiles, aussi. C’est un peu une tentative d’autothérapie, pour comprendre les choses qu’on ne peut comprendre autrement qu’après en avoir fait une chanson. En composant, je commence souvent par les mélodies, et ensuite, c’est comme si les mots s’attachent aux mélodies ; j’ai ensuite une image qui se forme devant moi, grâce aux mots. »

Le festival MEG se déroulera du 2 au 5 septembre, au parc Jean-Drapeau et à la Société des arts technologiques.