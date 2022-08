L’odyssée musicale de Tarta Relena

Sur l’affiche du 23e festival MUTEK, Tarta Relena fait figure d’exception. Ce duo catalan a plutôt l’habitude d’être invité par des festivals de musique traditionnelle, de musique baroque ou de musique contemporaine. Mais par un festival de musique électronique d’avant-garde ?

Helena Ros et Marta Torrella sont aussi étonnées, confiaient-elles au Devoir.« Quoiqu’on puisse écouter notre musique en se disant que c’est comme de la musique ambient qui évolue en quelque chose de plus charnel à cause de nos voix, estime Helena. Au bout du compte, si le public accueille bien notre proposition, tout baigne ! »

Helena et Marta sont devenues amies au premier jour de l’école primaire et ne se sont jamais quittées depuis. La première apprenait à jouer de la guitare, la seconde s’est mise au violoncelle. Au secondaire, elles ont intégré une chorale.

« Le directeur de la chorale était un super freak, raconte Marta. Il nous demandait de chanter beaucoup d’oeuvres du répertoire baroque et des oeuvres de la Renaissance, de la musique liturgique, mais aussi beaucoup de musique contemporaine avec des harmonies bizarres. Helena a poursuivi des études en chant, mais pour ma part, je me suis lancée dans des études en musicologie. »

Par cette brève réponse, Marta résume parfaitement la démarche de Tarta Relena, qui s’exprime si bien dans cet ovni de troisième album, Fiat Lux, paru l’hiver dernier. C’est d’abord une oeuvre de polyphonies vocales, très délicatement orchestrées de percussions, électroniques ou synthétiquement modifiées.

C’est ensuite un voyage à travers les époques et les cultures, les musiciennes interprétant, ou recontextualisant, des chansons anciennes d’un peu partout en Méditerranée, en plus d’un texte afghan et d’une composition de la moniale bénédictine du XIIe siècle Hildegard von Bingen. Sur l’album, elles chantent en six ou sept langues différentes.

« Chant grégorien progressif »

En boutade, elles ont baptisé leur style musical de « chant grégorien progressif ». Niché, dites-vous ? Le contexte derrière la création de Fiat Lux a bien sûr son importance, mais n’a aucune incidence sur l’appréciation que l’on fait de l’album. Leur musique est simplement belle. Deux superbes voix orchestrées de manière raffinée, des mélodies souvent anciennes, mais paraissant intemporelles à travers leur vision globale.

« La musique chorale est très répandue en Catalogne, explique Helena Ros. C’est une tradition chez nous, tout comme la technique vocale et le type de polyphonies qu’on emploie, toujours très chaleureuses », ce qui rend si accessible la démarche de Tarta Relena.

« Le mélange de cultures et d’influences dans notre musique n’est pas tant réfléchi, plutôt intuitif, précise Marta Torrella. On invente ces chansons à partir des références qui nous plaisent, ce n’est qu’une fois l’album terminé que le portrait global se dessine », celui d’une musique rassembleuse, à la fois multiculturelle et unique.

« Nous sommes naturellement attirées par ce qu’on ne connaît pas, les langues, les types de gammes, les harmonies qui sortent de l’ordinaire. »

Bientôt en tournée

Paru en décembre dernier, l’album Fiat Lux a bénéficié d’une critique élogieuse publiée sur le média spécialisé Pitchfork, qui a donné une visibilité exceptionnelle aux deux musiciennes qu’on a pu voir jeudi soir sur scène accompagner leur « soeur » Marina Herlop, aussi invitée par MUTEK.

Du jour au lendemain, le téléphone s’est mis à sonner à Barcelone, se réjouit Helena : « On a même été contactées par un tourneur en Amérique du Nord, on ne s’imaginait jamais que ça pourrait arriver un jour. Nous ferons notre première tournée nord-américaine dans quelques semaines, alors on se dit : “Mais qu’est-ce qui est en train de se passer ?” En plus, nos chansons ne sont même pas interprétées en anglais ou en français. Grâce à cette critique, on a commencé à écouter ce qu’on faisait et à nous prendre au sérieux. Ça a tout changé », dit-elle en ajoutant déjà avoir commencé à travailler sur du nouveau matériel original.

Enfin, soulignons que Tarta Relena est à l’affiche d’un programme entièrement féminin, de la musique aux projections visuelles. Le programme Play 2 à la Société des arts technologiques (SAT) débutera à 22 h avec un concert de la compositrice Ambre Ciel, révélée aux Francouvertes, et se poursuivra avec une performance de la compositrice expérimentale norvégienne Carmen Villain. Plus rythmées, la Montréalaise Ellxandra et la Française rRoxymore termineront la soirée. Myriam Boucher et Line Katcho illumineront la salle