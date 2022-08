2 Spectrax, Olivier Labelle-Mota de son vrai nom, lors du championnat junior, avec le jeune The Smile. Depuis 2014, Spectrax se passionne pour l’enseignement du beatbox et ses vertus éducatives potentielles : respiration et endurance, prononciation, rythme et coordination, aisance scénique, mémoire, confiance en soi. Valérian Mazataud Le Devoir