Le FME, une révolution «émergente»

Le Festival de musique émergente (FME) en Abitibi-Témiscamingue est né de manière presque égoïste. Les trois fondateurs, Karine Berthiaume, Jenny Thibault et Sandy Boutin, avaient simplement envie de voir les groupes rock qu’ils aimaient chez eux, à Rouyn-Noranda. « On avait calculé le nombre de fois qu’on faisait la route jusqu’à Montréal juste pour voir un concert, raconte Boutin. À l’époque, il n’y avait aucun festival de musique en Abitibi, seulement des festivals avec de la musique, comme la Foire du camionneur ou des trucs comme ça. Il y avait un besoin. » Il y a vingt ans, aucun d’eux n’imaginait que leur petite sauterie rock allait transformer à jamais la musique québécoise.

Avec Hubert Lenoir, Lisa LeBlanc, Animal Collective, Les Louanges, Loud et des dizaines d’autres artistes à l’affiche, les Rouynorandiens et les festivaliers célébreront dès jeudi le 20e anniversaire du petit festival de musique underground, devenu aussi grand qu’il lui était possible de le devenir, la municipalité de près de 42 000 habitants ayant atteint sa capacité d’accueil touristique.

« J’aime toujours dire qu’on présente un événement d’envergure nationale qui se déroule en région », dit Sandy Boutin, cofondateur du FME et président de Simone Records (Hubert Lenoir, Louis-Jean Cormier, Ariane Moffatt, entre autres) et, pour quelques semaines encore, directeur de cabinet du ministère du Tourisme. Comme l’est aussi le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, fondé au début des années 1980, où Jenny Thibault avait décroché un boulot en revenant s’établir dans la région après ses études et dont se sont inspirés les fondateurs du FME. « C’est un événement hypercommunautaire, dans le sens que les gens se l’approprient, note-t-elle. Tout le monde savait que personne ne se payait [dans l’organisation] et que tous les revenus étaient investis dans la prochaine édition, c’était du volontariat. »

Sandy est attablé au bar de la Société des arts technologiques avec Jenny, qui nous y avait donné rendez-vous, elle qui dirige depuis peu l’organisme culturel montréalais. Avec Karine Berthiaume, directrice artistique du festival abitibien, le trio a imaginé ce modeste rassemblement qu’était, à l’origine, le FME, avec ses 23 concerts répartis sur quatre scènes. « La première année, on avait tellement peur qu’il n’y ait personne qu’on s’est arrangés pour que les concerts se suivent un après l’autre. On se disait : “S’il y a seulement 50 personnes qui embarquent dans notre délire, on les aura pour tous les concerts !” » se souvient Boutin en riant. Richard Desjardins était présent, Fred Fortin aussi, tout comme Gwenwed (ancien groupe de Philippe B.) et la regrettée Ève Cournoyer.

Ça avait alors l’atmosphère d’un camp de vacances pour férus de musiques alternatives, et cette atmosphère persiste, même si près de 35 000 mélomanes y participent aujourd’hui. À l’époque, musiciens, bénévoles et journalistes logeaient dans un camp de pêche à une trentaine de minutes de route de la ville, où l’on fêtait jusqu’à ce que le soleil se lève à la surface du lac. « Il y avait aussi le bar V.I.P. au Petit Théâtre pour les artistes et les invités, tu t’en souviens ? » demande Jenny. « L’année suivante, l’équipe d’Ariane Moffatt avait répondu [aux diffuseurs de la région] : “Nous, on ne veut pas jouer au Théâtre du cuivre, on veut jouer au petit festival cool avec le bar ouvert !” »

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Une inspiration

Avant le FME, « on était habitués à des formules plus classiques, avec une scène principale ; le concert se termine et c’est fini, tu rentres chez toi », explique Fred Poulin, directeur général de La Noce, festival créé à Saguenay en 2017. « Le FME s’est mis à exploiter la ville, son centre, ses bars, où il y avait des shows plus tard en soirée. Pour le public comme pour les professionnels, tu pouvais assister à plein de spectacles jusqu’à tard en soirée, vivre tout un week-end de musique, tout le monde ensemble. C’est ça qui était vraiment différent de tous les autres événements » et qui a forgé l’identité du festival. « La diversité des lieux et des scènes permettait d’imaginer une offre plus grande. »

Le FME a accompli beaucoup de choses depuis sa création, il y a 20 ans, reconnaît Fred Poulin. « Avant de fonder La Noce, j’étais déjà fan du FME, pour y être allé une quinzaine de fois. En voyant ça, on a eu l’idée de créer quelque chose dans notre région pour présenter des bandsunderground — d’autant plus qu’au Saguenay, il y avait des festivals plus classiques, disons. On voulait apporter quelque chose de nouveau, et le FME nous a assurément inspirés. »

Comme il en a inspiré plusieurs autres qui ont pour mission la découverte de nouveaux talents et la valorisation des styles musicaux échappant aux ondes commerciales : Le Festif ! à Baie-Saint-Paul. BleuBleu à Carleton-sur-Mer. Santa Teresa à Sainte-Thérèse. Le Festival de la poutine à Drummondville — où la poutine n’est qu’un prétexte pour aller écouter de la musique, rappelle Charles Dubreuil, programmateur du festival et membre des Trois Accords. « CISM, Musique Plus et le FME ont planté des graines dans le public pour qu’aujourd’hui on profite de ce que je considère comme une grande effervescence culturelle au Québec. Rapidement après la naissance du FME, d’autres sont apparus, comme Osheaga, comme nous. » Le Festival de la poutine termine samedi sa 15e édition avec des concerts d’Ariane Moffatt, de Laurence-Anne et de Loud.

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Ainsi, la réussite du FME a prouvé qu’il était possible de tenir un festival cool, branché sur la musique contemporaine, loin de Montréal. « Mais c’était dans l’air du temps, ajoute Sandy Boutin. À l’époque, [l’ex-plateforme alternative de Radio-Canada] Bande à part avait à peine deux ans. POP Montréal était né un an plus tôt que le FME, et MUTEK avait deux ans. Oui, les Francos et le Festival international de jazz existaient déjà, mais des petits festivals cool à Montréal, il n’y en avait pas depuis si longtemps. »

Avant le FME, il y avait bien le Festival de la chanson de Tadoussac et celui de Petite-Vallée, « mais ils n’étaient pas tout à fait le reflet de la production musicale québécoise », punk, rap, métal, électronique, francophone, anglophone. Qui, répétons-le, n’avait pas droit de cité sur les ondes commerciales. Or, avec le Web qui prenait de plus en plus de place dans nos vies il y a 20 ans, l’accès à « la musique s’est démocratisé, raconte Jenny Thibault. On n’avait plus seulement accès à la musique par la radio. Cette démocratisation a suscité auprès du public une curiosité » pour une production musicale québécoise moderne, correspondant aux goûts d’une nouvelle génération de mélomanes.

Enfin, le festival abitibien a consacré l’épithète « émergents » pour évoquer les artistes, pas forcément en début de carrière, qui proposent une musique considérée comme en marge de la variété. « Pour vrai, l’expression n’existait pas tant que ça avant, reconnaît Sandy Boutin. En France, on parlait plutôt de “musique actuelle”, mais le terme “émergent” ? Le mot est apparu dans une réunion, si je me souviens bien… »