Ce fil ténu entre interprétation et trahison

Le renommé chef René Jacobs vient de faire paraître chez Harmonia Mundi un enregistrement de l’opéra Der Freischütz de Weber qui revisite l’oeuvre et oppose les critiques. Presque au même moment, le Festival de Bayreuth connaissait, à l’occasion de la représentation du Crépuscule des dieux, ce que la presse germanique a qualifié « d’ouragan de huées » et catalogué comme le plus grand scandale de l’histoire de la manifestation. Jusqu’à quel point peut-on réinterpréter une oeuvre sans la trahir ou la dénaturer ?

« L’un des rares admirateurs de Valentin Schwarz [le metteur en scène du Ring] au rang 19 ne parvient pas à imposer son “Bravo”. La femme derrière lui hue. Il lui lance : “Ferme ta gueule, idiote.” On en vient à se menacer de poursuites… » Jan Brachmann décrit ainsi, dans le réputé quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, le Buh-Orkan (ouragan de huées) saluant le Crépuscule des dieux à Bayreuth début août.

Cette production télédiffusée est accessible sur la médiathèque de la première chaîne allemande ARD pour qui dispose d’un VPN.

Un public vacciné

Cela fait pourtant bien longtemps que les spectateurs européens, surtout allemands, sont habitués aux relectures scéniques appelées « Regietheater ». Ce n’est donc pas de voir l’histoire des dieux de la tétralogie wagnérienne ravalée en chronique familiale qui fait scandale. Ce public a pu tolérer, malgré l’étrange travail de déstructuration de sa fibre romantisme, le Tristan et Isolde de Dmitri Tcherniakov à Berlin (tout juste paru en DVD chez Bel Air) où les protagonistes, passagers d’un yacht de luxe, sont plutôt enclins à rire qu’à s’aimer après avoir bu le philtre d’amour.

Ce public est surtout capable d’apprécier et d’applaudir, à Bayreuth en 2019, le déconcertant Tannhäuser façon « road movie » (en DVD chez DG) de Tobias Kratzer, modèle de Regietheater d’une inventivité débridée, très drôle et qui renouvelle l’accès à l’oeuvre.

Cette mise en scène est avant tout très cultivée avec des interactions justes entre les personnages.

L’objet du Buh-Orkan est l’arbitraire que le journaliste Jan Brachmann, après avoir assisté aux quatre opéras de la tétralogie, peut décrire plus pertinemment que le simple téléspectateur de ce sinistre Crépuscule. « Grane, qui chez Wagner est le cheval de Brünnhilde, devint dans Siegfried l’amant de celle-ci et, dans le Crépuscule, le serviteur âgé de la famille (Siegfried, Brünnhilde et leur fils), jusqu’à ce qu’il soit finalement torturé et décapité par le personnel. Comme gag autoréférentiel de la mise en scène, Michael Kupfer-Radecky, dans le rôle de Gunther, porte un t-shirt avec l’inscription “Who the fuck is Grane ?”. »

Loin de crier à l’incompétence, Brachmann pose très pertinemment le sujet, voyant le spectacle comme « un symptôme de notre époque ». « Cette mise en scène […] fait le deuil de la lisibilité du monde et se résigne à l’idée que l’habitabilité dans un cosmos dépourvu de sens n’est qu’une farce. Elle exprime le pessimisme d’une nouvelle génération [Schwarz a 33 ans] qui ne fait plus de paris sur l’avenir et que les utopies font vomir. […] Même l’art ne peut plus nous sauver de la misère. »

Art et morale

Peut-on faire d’une oeuvre constituée dans un autre temps le marchepied d’une posture idéologique ? La question s’est posée avec grande acuité en 2018 lorsque l’Opéra de Florence a confié au metteur en scène Leo Muscato sa nouvelle Carmen. Muscato avait alors adapté la fin de l’opéra, et c’est Carmen qui tuait Don José. « À une époque marquée par le fléau des violences faites aux femmes, il est inconcevable qu’on applaudisse le meurtre de l’une d’entre elles », disait Muscato, cité par Le Figaro.

Interrogé par la radio Europe 1 en France, le philosophe Raphaël Enthoven avait alors tracé une ligne rouge : « On dénature une oeuvre quand on veut lui imposer un filtre qui relève de la morale. La morale n’a rien à voir avec l’art. » Sans compter que lorsqu’on applaudit Carmen, on n’applaudit pas un meurtre, mais un chef-d’oeuvre de l’art lyrique et que la dernière phrase du livret dans la bouche de Don José est « vous pouvez m’arrêter, c’est moi qui l’ai tuée ». Enthoven ne manquait pas d’ajouter : « Ce qui est terrifiant, c’est que le censeur se vit désormais comme un héros. Au XIXe siècle, les conservateurs étaient réactionnaires. Aujourd’hui, paradoxalement, les conservateurs sont progressistes. Ils font valoir, imposent, croient qu’ils font évoluer une oeuvre alors qu’ils ne font que la réduire en l’amputant de son immoralisme. »

L’élargissement du sens, c’est ce que plaide Claus Guth dans une Bohème de Puccini à Paris en 2017, disponible sur Medici.tv, mais qu’on a pu aussi voir sur Stingray Classica récemment. Des astronautes dans un vaisseau spatial sont voués à la mort et en pensée, à travers des doubles (habillés de noir) sur scène, revivent les temps passés. Rodoldo va mourir sur la lune, avec ses autres amis astronautes, Marcello, Colline et Schaunard, où ils croiseront Mimi, qui est une sorte d’étoile filante. On ne compte plus les hiatus avec le livret.

Dans Scènes de la vie de bohème de Murger, qui servit de base au livret, Guth voit comme sujet récurrent « la mort et les choses qui se fanent dès qu’elles existent », d’où son « invention d’une histoire parallèle » placée dans « un temps futur » et qui met un groupe de protagonistes « face à la mort ».

La mort collective finale symbolise ainsi, selon Guth, que « notre monde est menacé et que nous refoulons ce constat ». On pourrait suggérer que la création d’une oeuvre autonome comme le brillant film Don’t Look Up (Déni cosmique) d’Adam McKay sert autrement mieux ce propos que cette fantasmagorie cratériforme qui s’essuie les pieds sur Puccini.

À la table du compositeur

Dans le monde musical des vingt dernières années, un genre nouveau a émergé : la scénographie surimposée à des oeuvres sacrées. Voilà un sujet à part entière, mais le mélange est souvent à haut risque, comme en témoigne La Passion selon saint Matthieu de Bach revue par Romeo Castelucci et dirigée à Hambourg par Kent Nagano.

Le dernier sujet de grand intérêt est la déviation d’une oeuvre, non pas dans les artefacts de sa présentation visuelle, mais à travers une intervention sur sa nature. Plus fort encore que les hommes ou les intelligences artificielles qui se chargent de terminer, voire d’inventer des symphonies que Schubert ou Beethoven n’ont jamais composées, nous arrive chez Harmonia Mundi un Freischütz de Weber par René Jacobs, vedette du mouvement baroque.

Interprète initialement très inventif, Jacobs s’est mis depuis une quinzaine d’années à devenir très intrusif, commençant quasiment à « mettre en scène » son propre supposé génie, sujet que nous avions traité en avril 2021 dans « Se faire remarquer ou rendre justice au compositeur ? ».

Le Freischütz (franc-tireur) de Weber (1821) est un ouvrage important. Sorte de théâtre opératique (Singspiel), il fait partie des derniers feux et des chefs-d’oeuvre d’un genre majeur de l’opéra allemand, marginalisé par la révolution wagnérienne, mais qui englobe Mozart (L’enlèvement au sérail, La flûte enchantée), Beethoven (Fidelio) et Schubert (Die Verschworenen).

Jacobs, voulant « défendre le poète face au compositeur », est allé recomposer une 1re scène conçue par le librettiste, mais que Weber avait écartée sur le plan dramatique. Il ne précise pas que, ce faisant, en composant cette partie pour se fondre dans l’oeuvre, il se met lui-même sur un pied d’égalité avec Weber. L’application d’une approche « historiquement informée » qui ancre l’esthétique musicale vers le début du XIXe siècle est convaincante sur bien des plans pour un opéra souvent alourdi. C’est un point positif de cette parution. Si Jacobs n’évite pas certains écueils de distribution (son héroïne, Polina Pasztircsák, est médiocre), le plus grand problème vient de son autre idée majeure ; celle de transformer le Freischütz en Hörspiel.

Le « Hörspiel », ou pièce théâtrale radiophonique, est un genre courant dans les pays germaniques. Ce n’est pas tant la rencontre de l’artifice technologique et de la recherche de sonorités historiques qui choque, mais l’intrusion abusive et absurde de cette théâtralité fabriquée en studio. Des bribes de dialogues, des remarques interrompent la musique à tout bout de champ, que ce soient de beaux airs ou des scènes majeures comme celle de la « Gorge aux loups », et laminent la force et la beauté de la musique de Weber.

Schwarz, Muscato, Guth, Jacobs ont certes fait « le buzz ». N’était-ce pas là, au fond, le but premier ? Car face à Wagner, Bizet, Puccini et Weber, ils ont franchi la ligne rouge ; celle consistant à accaparer l’oeuvre d’un créateur non pour la servir, mais pour se servir.