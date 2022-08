«Reset», Panda Bear & Sonic Boom

Les collègues Noah Lennox (le Panda Bear d’Animal Collective, en concert au FME à Rouyn-Noranda le 3 septembre) et Peter Kember (le Sonic Boom de Spacemen 3) offrent enfin un premier album en duo, composé et enregistré à Lisbonne, sur lequel les personnalités des deux musiciens s’entendent distinctement, unies par leur amour pour le psychédélisme. Les guitares bourdonnantes et planantes de Kember, l’inconditionnelle affection de Lennox pour les harmonies vocales façon Everly Brothers et Beach Boys (apparente, entre autres, sur Everyday et Edge of the Edge), tout ça est attendu, et joliment livré, la chanson pop du duo ingénieusement orchestrée de guitares, de percussions, de synthétiseurs et d’échantillons sonores colorés. La surprise de l’album apparaît à la fin : Livin’ in the After, ritournelle qu’on croirait sortie du répertoire mexicain des années 1940 ou 1950, joviale dans son enrobage de violons. On aurait pris tout un album sur la base de cette superbe idée.



Reset ★★★ 1/2 Pop Panda Bear & Sonic Boom, Domino