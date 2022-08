«Dora Pejačević», S. Oramo

La soif de diversité et de renouvellement de répertoire nous vaut ce CD inattendu permettant de découvrir la comtesse Mária Theodora Paulina Pejačević, née en septembre 1885 à Budapest, tristement décédée 38 ans plus tard des suites d’un accouchement. Son père, gouverneur civil de Croatie, put lui fournir le meilleur enseignement puis l’envoyer en Allemagne. Ces deux partitions sont ses premières compositions orchestrales. Le concerto de 1913 est considéré, nous dit Chandos, comme « le premier concerto pour piano d’un compositeur croate » et la symphonie (en fa dièse mineur, sombre tonalité) date de la Grande Guerre, où Dora travaillait comme infirmière volontaire. Les deux partitions sont d’un postromantisme assumé. Le concerto évolue quelque part entre ceux, un peu verbeux, des pianistes virtuoses de la seconde moitié du XIXe siècle et Sergeï Bortkiewicz. La symphonie, sombre, n’égale pas dans le genre, hors un impeccable scherzo, la 2e de Scriabine ou la 2e de Franz Schmidt. Mais cette musique méritait d’être entendue et aussi bien défendue.

Dora Pejačević ★★★ 1/2 Classique Concerto op. 33, Symphonie op. 41, BBC Symphony, S. Oramo, Chandos 5299