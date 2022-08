«A Foul Form», Osees

On ne l’attendait pas, celui-là. Les Californiens Osees dérogent du son rock-garage-psychédélique de leur opulente discographie — A Foul Form est leur 26e album en 25 ans de carrière ! — pour rendre hommage « aux groupes punk avec lesquels nous avons grandi », commente le guitariste et chanteur John Dwyer, qui chante d’un ton particulièrement teigneux sur les dix chansons (garrochées en 22 minutes !) de l’album. Et de toute évidence, ces musiciens ont été élevés sur le hardcore des années 1980 (et sur The Jam, leur version du thème de Batman sert de modèle à Perm Act), un son qu’ils interprètent à leur psychédélique manière, avec des sons hallucinés de guitares passés dans des pédales d’effets probablement inexistantes il y a 40 ans. Ceux-ci donnent beaucoup de relief au répertoire présenté : on dirait une sirène d’alarme sur la chanson titre, ou une chèvre qu’on égorge sur la furieuse Frock Block. Un disque de rock crotté, aux titres répugnants (Too Late for Suicide, Social Butt, Fucking Kill Me), qui provoque à chaque écoute une montée d’adrénaline.



A Foul Form ​Punk Osees, Castle Face Records