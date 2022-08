«Jonathan Personne», Jonathan Personne

Il est tout court, le second album solo de Jonathan Personne (Corridor), huit chansons originales en 33 minutes, toutes savoureuses avec leur patine sixties appliquée par le réalisateur Emmanuel Éthier, cette batterie sèche (Sam Gougoux), ces guitares pincées, trempées dans l’écho façon The Byrds. Mais voilà, on n’a envie d’écouter en boucle que deux d’entre elles, et seulement elles. La troisième de l’album, d’abord : elle s’intitule Un homme sans visage, le couplet fait alterner mode mineur et mode majeur, sa mélodie serpentine, il y a une tristesse dans la voix douce de Personne qui se fait répondre dans la coda par une seconde voix. On dirait le fantôme d’un chanteur rock yé-yé québécois, c’est de toute beauté. La chanson se termine abruptement, comme si on échappait la guitare sur le plancher ; puis elle est reprise et se met à tonner, annonçant la plus musclée Deux yeux au fond d’une pièce noire. Cette fois, la tristesse se mêle à la détresse. Le concert de lancement aura lieu au théâtre Fairmount le 28 septembre, dans le cadre de POP Montréal.



Jonathan Personne ★★★ 1/2 ​Rock Jonathan Personne, Bonsound