Koreless, un brin plus superstitieux que perfectionniste

MUTEK a mijoté un programme costaud pour sa soirée Nocturne 4 présentée au MTelus samedi, qui mettra en vedette trois Britanniques, à savoir Dauwd, la brillante Loraine James et le parcimonieux compositeur Koreless.

Collaborateur principal de la musicienne FKA Twigs, ce dernier a enfin, après 10 ans d’attente, lancé son premier album l’an dernier. Intitulée Agor, l’inclassable oeuvre a consolidé la réputation de concepteur sonore du musicien tout en démontrant qu’il avait aussi appris à composer des chansons aussi complexes qu’évocatrices.

« Tu vois, avec plusieurs genres musicaux, si t’enlèves les percussions, la musique devient beaucoup plus ambiguë », indique Lewis Roberts. Le musicien gallois s’est fait connaître sous le nom Koreless à 19 ans en lançant l’épatant minialbum 4D en 2011, qui contient deux petites douceurs de soul garage ingénieuse bondissant sur des basses dodues.

« J’aime le techno, j’aime la dance, mais enlève les percussions, et là, ça devient intéressant, enchaîne-t-il. Le problème, c’est que pour que cette musique ait du sens dans le contexte d’un plancher de danse, les percussions sont nécessaires. »

Peut-être dansera-t-on lorsque Koreless montera seul sur la scène du MTelus, un peu avant 23 h samedi. Quelques titres de l’album Agor sauraient nous y inciter — la frénétique, mais mélodieuse Black Rainbow, notamment, ou encore Shellshock, qui, avec sa ritournelle chantée et hachurée, suggère un rythme house sans vraiment l’assumer, ce qui la rend mystérieuse.

L’ambiguïté en premier

C’est que Koreless préfère éviter les motifs rythmiques trop évidents, explique-t-il : « Le problème avec les percussions, c’est que, lorsqu’on les utilise de façon traditionnelle, tout de suite on associe la pièce à un style musical », house, techno, garage, trance, etc. « C’est difficile de composer des parties rythmiques sans que l’auditeur puisse instantanément mettre la chanson dans une catégorie. Je préfère les trucs plus ambigus. »

Et de toute façon, Roberts est lui-même un très mauvais danseur. Enfin, c’est lui qui le dit — avec un large sourire, d’ailleurs. On attrape le jovial musicien sur Google Meet par un bel après-midi ensoleillé, alors qu’il se trouve dans un parc au coeur de Londres « parce que c’est le seul endroit un peu tranquille ici ». MUTEK lui offre pour une première fois l’occasion de nous visiter, se réjouit-il. « J’ai déjà un lunch de prévu avec Jacques Greene », le compositeur et DJ montréalais qui, comme Jamie XX, Four Tet et Caribou à l’époque, avait repéré le talent du jeune producteur, l’invitant même à lancer un simple (Lost in Tokyo) sur son étiquette Vase en 2012.

Revenir au monde

Or, la conception de son premier album, Agor, avait tout du parcours du combattant. Dix ans de doutes et de labeur, entrecoupés par quelques parutions (le microalbum Yugen en 2013, délicieux) et par sa fructueuse collaboration avec FKA Twigs. « Suis-je perfectionniste ? C’est un drôle de mot… Je ne dirais pas perfectionniste, plutôt terriblement anxieux », avoue-t-il en reconnaissant du même souffle qu’il a dû se résoudre à enfin livrer l’album, sinon il serait encore à y travailler.

« Je me sens libéré de l’avoir fait, souffle-t-il. Car à force de s’isoler pour les besoins de l’album, à force de se taire, on finit par ne plus dialoguer avec le monde. J’ai le sentiment d’être revenu dans le monde » depuis sa sortie, en juillet 2021.

Avec Agor, Koreless s’est éloigné de la musique de club, a raffiné sa plume de compositeur et a perfectionné ses techniques de production. Ce disque crépite de détails sonores, le musicien ayant la patience de passer des heures, « voire des semaines », à façonner ses sons à l’aide du logiciel Max/MSP, malléable à l’infini.

« J’aime tous les synthétiseurs et logiciels avec lesquels le geste de créer un son est une affaire compliquée, dit-il en rigolant, presque embarrassé. Ça m’inspire, en fait ; le lent processus de travailler minutieusement chaque son, c’est gratifiant. Et en utilisant Max/MSP, il me vient constamment de nouvelles idées cools pour jouer avec la matière sonore. Après, on peut vraiment se perdre avec ces logiciels, y enfouir des heures et des heures. Je suis chanceux de pouvoir gagner ma vie à faire ça », ajoute le musicien, qui suit une diète musicale très diversifiée allant du jazz à la musique classique, en passant par « un peu de rock » et, bien sûr, la dance.

« Ces temps-ci, j’écoute beaucoup d’ancienne musique électronique des années 1950 ; [le travail des artisans du] Groupe de recherches musicales [fondé par Pierre Schaeffer] m’inspire beaucoup ces temps-ci, y’a plein de bonnes idées là-dedans qui n’ont pas été exploitées » en musique populaire.

On en découvrira quelques-unes lors du concert que présentera Koreless samedi soir, fait d’inédits et de versions remodelées des chansons d’Agor. « Je suis un mauvais danseur, mais je bouge quand même un peu en concert. J’ai aussi cette bizarre superstition qui fait que je donne des spectacles sans porter de souliers parce que j’ai l’impression que chaque fois que j’en porte, quelque chose tourne mal ! »