Geneviève Côté nommée directrice du Festival international de la chanson de Granby

​Geneviève Côté devient officiellement directrice générale du Festival international de la chanson de Granby (FICG). Elle remplace Jean François Lippé qui a quitté ses fonctions récemment pour prendre la direction générale de l’Orchestre symphonique de Drummondville.

Plongé dans sa 54e édition, qui se poursuit jusqu’au 27 août, le FICG en a fait l’annonce par voie de communiqué lundi matin. « [La] vaste expérience [de Geneviève Côté], son esprit de leadership, tout comme sa vision et sa passion, nous ont séduits et porteront assurément notre organisation vers la réalisation de ses objectifs. Le Festival est entre bonnes mains ! », a commenté le président du conseil d’administration, Yves Pronovost.

Avocate de formation, Geneviève Côté évolue dans l’écosystème culturel depuis 1998. Elle est notamment passée par les Productions J, la SOCAN et a fondé en 2003 la compagnie Frilance musique. Elle est également chargée de cours au Département de musique de l’UQAM et elle siège au Conseil d’administration de plusieurs organismes culturels au Québec.

« Je suis très fière de prendre la barre de [FICG] bien ancré dans sa région qui fait rayonner la musique francophone comme nulle autre et depuis maintenant plus de 50 ans. En étroite collaboration avec le conseil d’administration, l’équipe, les bénévoles, les nombreux partenaires et bien sûr, le milieu de la musique, je poursuivrai avec conviction le développement de cet événement phare de la francophonie, et veillerai avec coeur à son succès », a-t-elle commenté.

Yves Pronovost a profité de cette annonce pour remercier le travail effectué ces trois dernières années par Jean François Lippé. Ce dernier avait pris la barre du FICG en 2019, quelques mois après le départ de Pierre Fortier, alors visé par des allégations « de commentaires et comportements inadéquats en milieu de travail ».