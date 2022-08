«La crise du monde moderne», René Guénon

Parue trois ans avant le Malaise dans la civilisation de Sigmund Freud, cette percutante critique du monde occidental par René Guénon a fait grand bruit à l’époque, posant un regard sans concessions sur les ruines de l’Europe de l’après-guerre 1914-1918. Penseur iconoclaste et éclectique dont l’oeuvre a pu fortement influencer Antonin Artaud, Simone Weil et André Breton, René Guénon (1886-1951) dénonçait en 1927 ce qui lui semblait être le « déséquilibre mental » de son époque et les dérives du monde moderne. S’il convoque dans La crise du monde moderne, une fois de plus réédité, les traditions spirituelles d’Orient — qui lui paraissent supérieures à bien des égards à celles de l’Occident —, le penseur français y livre surtout une critique de l’hégémonie occidentale, de l’idée de progrès et même de la démocratie. L’auteur y fustige en particulier le matérialisme de son époque, qui n’a fait que croître depuis, pour atteindre, dans notre monde qui est lui aussi en crise, des proportions qui lui sembleraient sûrement inimaginables. Pour se remettre en question.

La crise du monde moderne ★★★ 1/2 René Guénon, Allia, Paris,​ 2022, 176 pages