«Jonathan Tetelman», Arias

Un peu comme si tout le monde avait déjà fait une croix sur Jonas Kaufmann (cure de réalisme…), nous voyons pleuvoir les « premiers récitals » de ténors. Après le rayonnant Pene Pati (Warner) et le légèrement surfait Freddie de Tommaso (Decca), dont la technique est encore à parfaire, voici un sérieux candidat : l’Américano-Chilien Jonathan Tetelman, qui a attendu son mûrissement vocal en gagnant sa vie comme DJ dans un club de Manhattan. Le diamant brut vocal est étincelant, encore plus impressionnant que De Tommaso, moins barytonnant. On recoupe assez largement le répertoire de Benjamin Bernheim (DG), mais avec moins d’élégance (Werther : « Pourquoi me réveiller ») et un chant plus volontairement athlétique. Le français est aussi plus rudimentaire. Le devenir de Tetelman, d’évidence dans Verdi, où tout le monde le voudra, posera les sempiternelles questions : continuera-t-il à travailler (des passages couverts dans Carmen montrent la marge) ou vivra-t-il royalement pendant 5 à 10 ans sur son extraordinaire talent naturel ?

Jonathan Tetelman ★★★★ ​Classique Arias, Orquesta Filarmónica De Gran Canaria, K. M. Chichon, DG 486 2927