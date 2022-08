Près de deux ans après avoir lancé son album inaugural, le duo Totalement Sublime (en concert le 24 août à Mutek) offre un EP au titre cryptique, mais au contenu limpide. La chanson exploratoire d’Élie Raymond (Foreign Diplomats) et Marc-Antoine Barbier (Choses Sauvages) revendique à nouveau l’influence de la pop électronique japonaise des années 1970 et 1980, mais le fait sur deux tableaux : une première et longue composition instrumentale intitulée 31 décembre, suivie de trois plus brèves chansons. Sur ces presque dix premières minutes, le duo superpose des couches de synthétiseurs pour développer des harmonies tonifiantes ; s’il avait ajouté une rythmique encore plus house, Totalement Sublime se serait approché d’un Jon Hopkins, voire d’un Gui Boratto. Tout autre est l’atmosphère sur Korok, avec ses percussions espiègles qui rappellent la touche Talking Heads. Harpe est cependant la plus aboutie des trois chansons : un air simple, très beau, porté par une rythmique house tempérée, habilement revêtue de basse, de guitares et de synthés délicats.

☼ ★★★ 1/2 Pop Totalement Sublime, Bonbonbon