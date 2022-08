«Zéro trouble», DROGUE

Des hommes de tradition, voilà ce que sont les membres de DROGUE. Comme dans sexe, DROGUE et rock’n’roll. Rien à faire d’essayer de réinventer la roue, ou de sauver un genre musical qui, à l’évidence en écoutant Zéro trouble, n’est pas à l’article de la mort. Cinq des six nouvelles chansons du super-groupe (des musiciens de Galaxie, Le Nombre, Papillon) célèbrent en surface la débauche, les nuits sans lendemain (Cliché en ouverture), mais sous ses airs déglingués, les vétérans posent aussi un regard sur les travers de la société. Rock garage frisant le punk, Bison d’Amérique se dresse contre les racistes, le post-punk hargneux ; le dansant Pas vrai déboulonne les conspirationnistes et l’introspective Sex Object s’inspire du mouvement #MoiAussi. Les guitares tonnent, le chanteur Ludwig Wax habite ses textes avec la même furie qu’il affichait à l’époque de Le Nombre. Bref, l’instrumentale DROGUE distille la troublante atmosphère des plus inquiétants groupes stoner rock, comme un lent retour à la réalité après un buzz intense.

