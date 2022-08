«Traumazine», Megan Thee Stallion

Deux constats émergent de l’écoute de Traumazine. Le premier : Megan Thee Stallion, ce n’est pas de la frime. Cette femme rappe avec aplomb et précision, qu’importe le type de production auquel elle s’attaque, du house (Her) au trap lugubre (Pressurelicious, avec Future), en passant par les nombreuses chansons plus pop et R&B, à commencer par l’impeccable duo avec Jhené Aiko, Consistency (qui échantillonne habilement les Isley Brothers). Le deuxième : pas toujours facile d’être au sommet de la pyramide du rap américain, comme elle le détaille sur cet album, qu’on écoute comme le récit des belles victoires et des cruelles défaites vécues depuis Good News, paru il y a deux ans. La star de Houston se révèle avec candeur, sur Anxiety particulièrement, dans laquelle elle aborde le décès récent de sa mère. Lorsqu’elle ne se confie pas, Megan distribue les baffes : se montrer vulnérable, d’accord, mais en tenant à distance les rivaux (rivales ?) à coups d’avertissements et d’insultes. Dua Lipa, Pooh Shiesty, Rico Nasty et Lucky Daye (sur l’envoûtante Star) enrichissent la proposition.

Traumazine ★★★ 1/2 ​Hip-hop Megan Thee Stallion,1501 Certified Entertainment/300 Entertainment