«Stabat Mater», Francis Poulenc

Couplage généreux et intéressant pour l’une des plus grandes oeuvres sacrées du XXe siècle, le Stabat Mater de Poulenc, ici avec la Symphonie de Psaumes de Stravinski et, pour les amateurs, la Berliner Messe d’Arvo Pärt. Les concerts datent respectivement de 2007, 2009 et 2005, et l’aura de Mariss Jansons promettait le meilleur. Hélas, le chef letton est certes ému par le Stabat Mater de Poulenc et saisi par l’aspect hymnico-mystique de sa fin (à partir d’un superbe Fac ut portem), mais, par excès de statisme, il passe à côté de ses ressorts non extatiques et de la vivacité d’esprit des revirements du compositeur. Le grand moment de ce disque est la vision allante et lapidaire quasi bartokienne (car millimétriquement exponentielle) de la Symphonie de Psaumes de Stravinski. Mais ça, on le savait déjà, car ce concert de 2009 avait été édité en 2018, alors couplé avec Amériques de Varèse et la 6e Symphonie de Chostakovitch. Pour le Stabat Mater de Poulenc, les références demeurent Baudo (HM),

Hickox (Virgin-Erato) et Denève (Hänssler).

Francis Poulenc ★★ 1/2 ​Classique Stabat Mater, Stravinsky, Pärt, Genia Kühmeier, Mariss Jansons. BR Klassik 900 201