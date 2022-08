L’insaisissable Vladimir Ashkenazy

L’un des pianistes les plus solides et omniprésents du circuit musical des six dernières décennies, Vladimir Ashkenazy, a fêté son 85e anniversaire le 6 juillet dernier. À cette occasion, Decca publie enfin l’intégrale de ses enregistrements en solo, une monumentale édition de 89 CD. Que peut-on en conclure sur le legs du pianiste d’origine russe ? Un tel investissement se justifie-t-il pour le discophile ?

La discographie de Vladimir Ashkenazy est simple et complexe. Simple, car Ashkenazy devint très tôt dans sa carrière un artiste Decca. Le « legs Decca » représente donc l’immense part de son héritage discographique. Complexe, parce que ses talents très divers en font à la fois un soliste, un partenaire de musique de chambre et un chef d’orchestre. Sa discographie, multiple, représente bien plus de 200 CD, entraînant des rééditions sélectives ou segmentées.

Decca a mélangé les deux. Segmentation, d’une part, avec, pour ses 80 ans, The Complete Piano Concerto Recordings (2017), auquel fait suite ce coffret de Complete Solo Recordings. Sélectivité, d’autre part, avec Ashkenazy, 50 Years on Decca (2013) et Artist Choice. The Solo & Chamber Recordings (2017). La nouvelle parution nous met face à un casse-tête rappelant l’intégrale Boulez chez DG, mais en trois fois plus complexe…

Talents multiples

Pour appréhender l’art de Vladimir Ashkenazy, il est utile d’évoquer quelques repères bibliographiques. Le vainqueur des concours Reine Elisabeth (1956) et Tchaïkovski (1962), second du Concours Chopin (1955) était un prodige de sa génération. L’émergence d’Ashkenazy, né en 1937, précède de peu celles de Maurizio Pollini, Martha Argerich, Nelson Freire et Mitsuko Uchida.

Ashkenazy a marié, en 1961, une Islandaise, Thorunn Sofia Johannisdottir, qui étudiait au Conservatoire de Moscou. Il a fui l’Union soviétique avec son épouse en 1963, s’établissant dans un premier temps à Londres. Devenu Islandais en 1972 après y avoir immigré en 1968, il a pu, à l’abri des regards, s’aguerrir à une activité subsidiaire : la direction d’orchestre. La famille Ashkenazy s’est ensuite établie en Suisse (1978), le chef et pianiste adoptant également cette nationalité. Il est retourné en Russie pour la première fois en novembre 1989.

Le premier grand poste de direction musicale d’Ashkenazy date de 1987, auprès de l’Orchestre philharmonique royal de Londres, puis de 1989, auprès du Deutsches Symphonie-Orchester Berlin. L’essor de son activité de chef coïncide avec le besoin de Decca de nourrir rapidement son catalogue de disques compacts (la technologie du CD étant commercialisé en 1982-1983). Contrairement à Daniel Barenboim, autre pianiste converti à la direction, le niveau pianistique d’Ashkenazy ne s’est pas érodé en raison de son hyperactivité. Il a largement préservé l’image d’un pianiste chef d’orchestre, plutôt que d’un chef d’orchestre qui joue encore accessoirement du piano.

Ashkenazy est entré pour la première fois dans un studio d’enregistrement pour Decca en novembre 1963 pour graver trois Études-Tableaux op. 39 de Rachmaninov. Lorsqu’il s’est agi, en 2013, de célébrer le 50e anniversaire de cette collaboration, Decca a puisé dans la musique pour piano seul, la musique de chambre, les concertos et la musique symphonique.

En 2017, pour les 80 ans du chef, Decca a donc publié, d’une part, l’intégrale des concertos gravés par le pianiste et, d’autre part, Artist Choice, sélection effectuée par Ashkenazy parmi ses enregistrements en solo et de musique de chambre.

Pour les amateurs qui ont acheté le coffret du 50e, ou Artist Choice, voire débouler une intégrale est source de frustration en raison des doublons. Pour le commentateur, c’est une intense jubilation, puisque avoir sous la main le coffret Artist Choice, c’est pouvoir confronter son regard sur la discographie de Vladimir Ashkenazy au regard critique du pianiste sur lui-même !

Parmi les 56 CD d’Artist Choice, Ashkenazy avait choisi 32 disques de piano seul. Sachant que l’intégrale fait 89 CD, il en avait donc laissé 57 de côté. Par ailleurs, sur les 14 CD de piano des 50 ans d’Ashkenazy chez Decca, 10 recoupent les choix du musicien opérés quatre ans plus tard. Les quatre CD « rejetés » sont les Études de Chopin, la Hammerklavier de Beethoven (deuxième enregistrement), les Sonates no 1, 5, 6 et 7 de Beethoven et le CD Arabesque, Papillons, Études Symphoniques de Schumann.

Ce qui tenait très à coeur à Ashkenazy en 2017 était sa contribution à la défense du patrimoine russe. Il voulait assurément montrer que son amour de la culture de son pays d’origine était proportionnel à sa haine du régime politique qu’il avait fui.

Mis ainsi en avant : tous ses enregistrements Chostakovitch (Préludes et fugues et florilège d’oeuvres pour piano) ; les Tableaux d’une exposition avec d’autres partitions russes ; Les saisons de Tchaïkovski ; trois de ses quatre enregistrements Scriabine (tous ceux comprenant des sonates) ; quatre des sept CD de son intégrale Rachmaninov et tous ses enregistrements Prokofiev, avec le doublon des Sonates n° 7 et 8. C’est une profession de foi extrêmement forte.

Sur les 17 CD de musique « occidentale », trois étaient occupés par l’intégrale du Clavier bien tempéré de Bach, un amour tardif d’Ashkenazy. Trois disques Chopin : ses deux premiers (Ballades, Scherzos) et sa seconde version des Préludes, avec la 3e Sonate. De Schumann, en 3 CD, Fantaisie (deux fois), Études symphoniques, Kreisleriana, Variations Abegg, Carnaval de Vienne, Humoreske (ce dernier, son meilleur Schumann). De Schubert, les Sonates D. 664, 784 et, surtout, 850, l’un de ses grands accomplissements tous répertoires confondus.

Sur les quatre CD restants on trouve celui de la musique de Howard Blake, la 3e Sonate de Brahms, les Sonates K. 311, 457 et 570 de Mozart et, de Beethoven, les Variations Diabelli.

Cela nous dessine un portrait d’Ashkenazy vu par lui-même. La trace qu’il veut laisser, prioritairement dans la musique russe, est celle de l’élève de Lev Oborine, premier vainqueur du Concours Chopin, au son moins massif et moins emphatique dans l’expression que d’autres russes de son époque. Cette transmission s’est faite également dans Chopin, qui a valu la notoriété initiale à Ashkenazy en Occident.

Errance sonore

L’intégrale nous rappelle qu’Ashkenazy a gravé tout Chopin, tout Rachmaninov. Il est intéressant de voir que ce qui distingue d’emblée, dans Beethoven, ces Variations Diabelli qu’il « sauve », c’est l’adéquation du son avec le propos musical.

En effet, et c’est l’enseignement majeur de l’intégrale, malgré la notoriété de Decca dans le domaine technique, les enregistrements pianistiques de Vladimir Ashkenazy ont failli à imposer une esthétique sonore liée au pianiste. Il y a un « son Arrau », un « son Brendel », mais pas de « son Ashkenazy », hors une sorte de melting-pot de compromis, si hétérogènes, notamment à l’intérieur de même projets (Sonates de Beethoven), qu’on vient à se demander ce que le pianiste aimait vraiment.

À notre époque qui a clairement associé, avec des pianistes comme Arcadi Volodos, Louis Lortie, Jean-Efflam Bavouzet, Nelson Goerner ou Pavel Kolesnikov, message musical et son pianistique, maints enregistrements d’Ashkenazy, sans nullement être déshonorants, sonnent comme des énigmes. Énigmes qu’il a laissées passer et publier.

Pourtant, on peut deviner sa « ligne » par le style. Pour cela, il faut mettre de côté les a priori. Le fait d’être russe a collé à la peau de l’interprète à une époque où l’on cherchait tellement à cataloguer les pianistes par « écoles » au lieu de voir leur individualité. Ashkenazy n’est pas froid, dur, tapeur et indifférent « à la russe » ; c’est en fait un « factuel » (moins radical qu’un Zoltan Kocsis) intelligent, qui cherche une efficacité née de la partition et non de ce qu’on pourrait y ajouter.

Dans cet esprit, il y a plus de nourriture musicale dans l’audition de cette intégrale que ce qu’on imaginait. Il n’en reste pas moins que Decca s’est assurément tiré dans le pied avec ses éditions antérieures.

Quant au contenu de la boîte, il ne nous apporte pas de surprises, d’inédits ou de grandes raretés. On constate rétrospectivement qu’Ashkenazy n’a touché qu’une fois à Liszt et a repris raisonnablement certaines grandes Sonates de Beethoven, des Beethoven autant réédités que ses Chopin et Rachmaninov.

Attention, les oeuvres pour deux pianos, comme les Rachmaninov avec Previn, n’y sont pas. Elles se retrouveront dans le futur coffret « Ashkenazy — Complete Chamber Recordings ». Celui qui précédera « Ashkenazy — Complete Orchestral Recordings »…

Vladimir Ashkenazy — Complete Solo Recordings 89 CD et 1 Blu-ray (Chopin, Rachmaninov, pièces sélectionnées) 4852409.