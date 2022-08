Le chanteur R. Kelly jugé dans une nouvelle affaire de crimes sexuels

La star déchue du R&B, R. Kelly, déjà condamnée à 30 ans de prison en juin pour crimes sexuels, comparaît de nouveau cette semaine pour des charges similaires dans un tribunal de sa ville natale de Chicago, où la sélection des jurés a commencé lundi.

Robert Sylvester Kelly, 55 ans, avait été reconnu coupable à New York d’avoir piloté pendant plusieurs décennies un « système » d’exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes, et condamné fin juin à 30 ans derrière les barreaux.

Il est accusé devant le tribunal de Chicago d’obstruction à la justice, de production de pédopornographie et d’activité sexuelle illégale avec une personne mineure.

Lui et deux anciens associés sont accusés d’avoir perturbé le cours de son procès pour pédopornographie en 2008, au cours duquel le jury l’avait déclaré non coupable, en ayant à la fois menacé et corrompu une victime, qui n’avait alors pas témoigné, mais devrait cette fois prendre la parole.

Les deux autres accusés sont son ancien manager Derrel McDavid et un ancien employé Milton « June » Brown. Le procès devrait durer environ quatre semaines.

Son avocate, Jennifer Bonjean, a demandé que quiconque ayant vu la série documentaire « Surviving R. Kelly », qui donne la parole à plusieurs de ses victimes, soit exclu du jury, mais le juge Harry Leinenweber a rejeté cette requête.

La condamnation de R. Kelly à New York, la première dans un procès où la majorité des parties civiles étaient des femmes noires, a été vue comme un tournant du mouvement #MeToo.

Les débats avaient permis de mettre au jour le « système » de R. Kelly pour attirer de très jeunes femmes et les violer, avec la complicité de son entourage. Nombre de victimes avaient raconté leur rencontre avec leur idole lors de concerts après lesquels on leur glissait un petit papier avec les coordonnées du chanteur.

Il est également poursuivi dans deux autres États.