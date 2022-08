Un début de Virée quasi idéal

Après une soirée au Stade olympique en demi-teinte, le moins qu’on puisse dire est que l’OSM et son chef ont réussi, en deux concerts remarquables, à faire décoller la Virée en salle à la Place des Arts, vendredi soir.

Comme Le Devoir le signalait vendredi, le programme du premier concert, regroupant les Légendes de Jacques Hétu, la Rhapsody in Blue de Gershwin et Danzon n° 2 d’Arturo Marquez, présenté à 1800 spectateurs à la Maison symphonique, aurait été le menu idéal pour le concert populaire s’adressant à une foule 15 fois plus importante.

La reprise de l’oeuvre d’Hétu, composée de trois volets (Alexis le trotteur, Le diable au bal et La chasse-galerie) démontrait à nouveau l’efficacité accessible du langage musical du compositeur québécois et son inventivité. On se dit aussi que le nombre redondant de fois où l’on a entendu le Tombeau de Couperin de Ravel ou Le carnaval romain de Berlioz dans les 15 dernières années aurait largement pu être divisé par deux pour ancrer cette partition solidement dans notre répertoire et culture musicale. Payare et l’OSM ont animé nos Légendes avec ferveur.

Un nouveau Boléro

Pour la Rhapsody in Blue, notre directeur musical avait convié le pianiste Sergio Tiempo, un indubitable « showman ». La vie musicale qu’il insuffle par une vivacité presque virevoltante est enthousiasmante, mais il faut passer outre plusieurs dérapages digitaux assez notables. Mieux vaut un créatif qui se plante ici ou là qu’un morose sans failles. Cela dit, l’inventif impeccable serait évidemment idéal. On aura noté dans l’orchestre la volonté d’adopter un ton « jazzy » canaille. Il est toujours délicat de ne pas tomber dans le débraillé, la clarinette ayant pris le plus de risques de ce point de vue.

Fin parfaite à ce concert avec Danzon n° 2 de Marquez, un des « standards » du répertoire sud-américain qui pourrait bien devenir notre « nouveau Boléro » de l’ère Payare. Comme bis en tournée cela prend, certes, une 2e partie de concert avec un piano dans l’orchestre, mais c’est éloquent, efficace et pour tout dire, vraiment irrésistible.

Lors du concert suivant, Payare et l’OSM ont sculpté un splendide Siegfried-Idyll s’achevant dans une atmosphère suave et douce. Admirable travail pour ne pas s’attarder dans les transitions et pour soigner la beauté des textures.

James Ehnes défendait ensuite son admirable Concerto de Korngold, comme nous l’avions déjà entendu à Carnegie Hall avec l’Orchestre du CNA, et qui présente la particularité heureuse de ne jamais rendre le discours sirupeux, notamment dans un 1er mouvement très fluide. Contrairement à Tiempo, Ehnes a été à la fois artistiquement inspiré et instrumentalement impérial.

Une heureuse surprise nous a été réservée par un addendum gratuit à ce concert. Jeanine de Bique et Esther Gonthier, dont le récital à Maisonneuve avait été annulé, nous en ont offert la moitié avec, de Purcell, The blessed virgin’s expostulation, de Strauss, Drei Lieder der Ophelia et deux chansons folkloriques des Caraïbes. La chanteuse de Trinitad et Tobago qui, pour décrire et contextualiser les chansons folkloriques des Caraïbes, a utilisé avec un naturel confondant le « mot en n » sans s’offusquer elle-même ni entraîner la moindre réaction, s’est montrée vocalement renversante, notamment dans les Lamentations de la Vierge de Purcell, avec un contrôle du souffle, une richesse de médiums et bas-médiums confondants.

Où ira cette voix rare et précieuse, employée jusqu’ici par les interprètes du répertoire baroque mais qui peut voir infiniment loin ?

La Virée classique

Concerts III et V. Hétu : Légendes. Gershwin : Rhapsody in Blue (soliste : Sergio Tiempo). Marquez : Danzon n° 2. Wagner : Siegfried-Idyll. Korngold : Concerto pour violon (soliste : James Ehnes). Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare. Maison symphonique, vendredi 12 août.