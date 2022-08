«Carl Seemann», Complete Edition on Deutsche Grammophon

Classique

Voici une édition des plus inattendues, qui semble indiquer qu’on touche vraiment le « fond du baril » de certains catalogues. Le pianiste Carl Seemann (1910-1983) n’a jamais été un grand soliste international. Pianiste, pédagogue et directeur du Conservatoire de Fribourg, il fut, dans une Allemagne où Kempff, Fischer, Backhaus et Schnabel étaient les prêtres de Beethoven, Schubert et Brahms, le pianiste qui, d’une part, défendait notamment Bach et Mozart (Fischer aussi était un grand mozartien) et, d’autre part, le partenaire du plus célèbre violoniste germanique, l’Autrichien Wolfgang Schneiderhan. Dix des 25 CD sont des duos violon et piano. On découvre dans Bach (Partita n° 1), Brahms (Op. 116), Mozart (Sonates) une somme d’intelligence musicale qu’il était vraiment pertinent de rééditer, tout comme, il y a quelques années, les documents permettant de redécouvrir le violoniste Gerhard Taschner (1922-1976). Ces enregistrements monophoniques des années 1950 pour archivistes du piano ne sont pas inutiles et contiennent quelques CD de musiques du XXe siècle. (25 CD + 1 Blu-ray)

Carl Seemann ★★★ 1/2 Classique The Complete Carl Seemann Edition on Deutsche Grammophon, DG, 4861896