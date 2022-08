«Coton ouaté», un tube estival sorti du froid printanier

Que seraient les vacances estivales sans les tubes de l’été, ces chansons qui tournent en boucle à la radio, que nous chantons à tue-tête et qui nous font danser jusqu’au bout de la nuit ? Le Devoir vous entraîne dans un voyage musical et temporel pour (re)découvrir ces hits qui ont marqué nos vacances.

Une phrase banale du quotidien peut-elle devenir l’un des plus gros hits du Québec ? Bien sûr que oui, vous répondra la gang tout de denim vêtue des Bleu Jeans Bleu. Pour preuve : leur désormais célèbre Coton ouaté, vers d’oreille célébrant le confort du mou, dont le succès fut aussi retentissant qu’inattendu à l’été 2019, alors que le temps était plus à la chemise hawaïenne.

« On était à Hampton Beach, ma blonde et moi. Il faisait frisquounet », se rappelle le chanteur Mathieu Lafontaine (alias Claude Cobra), en entrevue avec Le Devoir. « Je lui ai prêté un coton ouaté. J’ai vu sa face quand elle l’a mis, puis je lui ai dit : “Heille ! T’es-tu ben dans ton coton ouaté ?”» La phrase sonnait si bien à ses oreilles que l’artiste s’imaginait déjà la chanter sur scène.

« T’sais, c’est pas un message de rassemblement ou d’espoir », c’est juste une question de « sonorité », fait-il remarquer. Et c’est le cas pour toutes les autres chansons du groupe. Des exemples ? J’ai mangé trop de patates frites, J’t’en craque-tu une ?, Épile-moi le dos, J’te gâte all dressed. « À chaque fois qu’il y a quelque chose qui se dit, qui a une sonorité le fun, la discussion finit toujours avec un “Ah ! Il faudrait faire une toune avec ça !”»

Les expressions du quotidien, lancées dans un restaurant, au coin de la rue ou dans un party sont pour lui des inspirations passagères à capturer au vol avant d’en faire des chansons. « Après, le gros travail, c’est comment je me donne un chemin qui se tient pour en arriver à dire cette phrase-là dans une toune », précise-t-il.

Le timing

Mais si la recette est toujours sensiblement la même, comment expliquer le succès en particulier de Coton ouaté ? « Les gens l’ont vite adoptée parce que c’est pas compliqué comme paroles. Et ils le disent déjà tout le temps : “Hey, fait-tu frette ?”», analyse, un brin sociologue, Mathieu Lafontaine. « Tu peux aussi chanter le refrain même si tu chantes comme une crécelle parce qu’il n’y a pas de note, tu fais juste le dire et ça marche. »

Le timing y est peut-être aussi pour quelque chose. « On a-tu droppé la patente exactement au moment où le monde avait besoin de ça ? Un printemps de marde où il faisait encore frette. Si on l’avait sorti un beau printemps chaud, est-ce ça aurait fonctionné ? » s’interroge-t-il.

Et puis, avec plus de 15 millions de vues sur YouTube, difficile de ne pas faire un lien direct avec le vidéoclip et sa fameuse chorégraphie. « C’est parce que le buzz Internet est arrivé que tout le monde a décidé de passer la toune à la radio », note Mathieu Lafontaine, racontant que beaucoup d’enfants se sont mis à danser devant leur écran pour reproduire les pas de danse du groupe. Coton ouaté a aussi fait son chemin jusque dans les écoles du Québec pour devenir la chanson du spectacle de fin d’année, ou même l’objet d’exercice dans des cours de français.

Succès soudain

Chose certaine, Coton ouaté a mis Bleu Jeans Bleu sur la carte. Grâce à cette chanson, nombre de fans ont découvert le quatuor et ses kits en jeans, croyant d’ailleurs que l’album Perfecto — sorti en 2019 — était leur premier opus. Mais non. C’était leur troisième, après Haute couture Gold en 2013, et Franchement wow en 2016. « Cette toune-là, les gens l’ont pas écoutée parce que c’était Bleu Jeans Bleu, mais Bleu Jeans Bleu est devenu ce qu’il est en grande partie grâce à cette toune-là », insiste le chanteur.

Il aura fallu attendre Coton Ouaté pour que les R roulés de Claude Cobra et le look kitch notoire de son band puissent véritablement s’ancrer dans le paysage musical québécois.

S’attendaient-ils à un aussi grand succès ? « C’était clair pour nous que c’était une toune spéciale dans l’album, une bibitte spéciale. Je voyais le potentiel vers d’oreille, témoigne-t-il. Je pense qu’on était conscient que ça pouvait faire toute ou rien pantoute. Mais le “toute” qu’on imaginait, c’était peut-être 10 % de ce qu’on a vraiment vécu. »

Il fait ici référence au Gala de l’ADISQ 2019, lors duquel Bleu Jeans bleu a été sacré groupe de l’année.

Au moment de monter sur scène pour récupérer leur prix, leurs pairs dans la salle ont entonné Coton ouaté à l’unisson. « C’est comme si cette année-là, tout le monde avait dit : “Ok, prenez-le, c’est à vous autres.” […] C’était comme si notre milieu disait : “Vous êtes dans la gang”. »

Un moment fort et particulièrement gratifiant pour le groupe qui a dû lancer ses albums en indépendant, faute d’une maison de disques prête à les produire.

Autre moment inoubliable rendu possible grâce à Coton ouaté : chanter avec nulle autre que la grande Céline Dion sur la scène du Centre Bell. « Céline venait de faire son show, de chanter ses classiques […] et elle a commencé à chanter notre toune. Le Centre Bell s’est mis à chanter avec elle. Je me suis dit à ce moment-là : “Tout ce monde-là connaît la toune ?! Mais voyons donc que c’est gros de même ! Ça se peut pas ! […] Pis on l’a rejoint sur scène. C’était un trois minutes très fort. Ça a juste explosé, c’était épique ! »

Les fins observateurs auront remarqué : trois ans se sont écoulés entre les sorties de chacun des albums du groupe. Coïncidence ou modus operandi ? Mathieu Lafontaine laisse la question en suspens, petit sourire en coin. Le temps nous le dira.

Chose certaine, le groupe a hâte de remonter sur scène et tente de ne pas se mettre trop de pression pour la sortie du prochain opus. Coton ouaté est et restera inimitable, un jeune classique déjà indémodable qui se fraiera certainement une place de choix dans les festivités de la Saint-Jean d’un futur proche.

Pas question dès lors d’essayer de répliquer un tel succès. « Nous autres, on veut juste continuer de faire de la musique. Le mieux qu’on peut faire, c’est ça qu’on va sortir. »

À vos vers d’oreille !

Perfecto Bleu Jeans Bleu, Chalet musique, 2019