«Group Theory: Black Music», Tumi Mogorosi

Fans de Kamasi Washington (et de Coltrane, par la force des choses), tendez l’oreille à ce nouvel album du compositeur, batteur et band leader Tumi Mogorosi, qui rend hommage, d’abord, à ses années formatrices au sein d’un choeur gospel sur Groupe Theory: Black Music. Ces voix constituent le centre de gravité de l’oeuvre, comme les employait Washington sur The Epic (2015) et SAULT sur l’épatant Air paru plus tôt cette année, rendant encore plus dramatiques les compositions du collaborateur de Shabaka Hutchings. Ses accompagnateurs sud-africains tricotent quant à eux de magnifiques passages, à commencer par le guitariste Reza Khota qui s’illustre dès The Fall, puis sur At the Limit of the Speakable — mentionnons aussi la grande sensibilité du jeu de Mthunzi Mvubu au saxophone alto (quelle élégance dans son solo de Walk With Me !), et le jeu, nerveux et complexe, du batteur. Au milieu du disque, Mogorosi dirige une poignante relecture du classique Sometimes I Feel Like a Motherless Child, rendue célèbre par Odetta.

Group Theory: Black Music ★★★★ ​Jazz Tumi Mogorosi, Mushroom Hour Half Hour