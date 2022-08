«Antonín Dvořák. Symphonies nos 7-9», Orchestre philharmonique de Los Angeles, Gustavo Dudamel

Oyez, mes amis ! « The Dude » va « interpréter ». Le « Dude », déjà, c’est tout un programme comme surnom. Et on se rend compte qu’il est bien à Hollywood, à l’écoute de cet album paru numériquement le 29 juillet. En général, ça sort en CD un peu plus tard, juste à temps pour rafler un Grammy, décerné par des gens dont une bonne poignée n’a pas entendu une note (tout le monde de l’Académie peut voter), mais qui savent que « The Dude », c’est de la musique cool et que Dvořák, c’est « ben connu ». Comme il faut bien inventer quelque chose, Gustavo Dudamel va mettre son empreinte sur Dvořák. Alors, dans un son coloré, réverbéré, on a des effets (la séquence fleur bleue autour de la flûte et des violons à 3 min 55 s-4 min 30 s du 1er volet de la 9e vaut le détour), mais aussi pas mal de fadeur épaissie. Pour un Dvořák « américain », écoutez Dohnanyi et Szell à Cleveland. À Los Angeles, Mehta, bien sûr, mais surtout le mésestimé Previn (Telarc), qui sait faire chanter les phrases et avancer sans se demander quelle faribole il va pouvoir inventer pour faire le malin.

Antonín Dvořák ★★ ​Classique Orchestre philharmonique de Los Angeles, Gustavo Dudamel, DG 4863413