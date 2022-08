«I Am The Moon — Episode III: The Fall», Tedeschi Trucks Band

En ces temps prudents, où les artistes lancent les chansons une à une, ou en mini-album, multipliant les étapes des campagnes de promotion, le projet I Am the Moon du Tedeschi Trucks Band est plus qu’ambitieux : quatre films, auxquels correspondent quatre pleins albums. Si Susan Tedeschi, Derek Trucks, Gabe Dixon et compagnie (ils sont douze) n’avaient pas encore autant les pieds dans les eaux boueuses du Mississippi, on penserait au prog, tellement le mélange de leur tambouille est riche et complexe : fond blues, strates jazz, rock, soul, gospel et funk (j’en oublie). Ils charrient l’Amérique, en vérité. Et leur projet raconte moins une histoire (inspirée par des poèmes d’amour du 12e siècle, eh oui) que l’évocation d’une transformation, la montée et le déclin d’un état d’esprit, la lente désintégration d’une manière d’être : ça commence avec Crescent, ça continue avec Ascension, on en est à The Fall. Atmosphérique dans le traitement, symbolique dans le verbe, ce n’est pas moins de la musique très palpable. On appelle ça une oeuvre.



I Am the Moon Episode III: The Fall ★★★★ ​Americana Tedeschi Trucks Band