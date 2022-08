Avant la parution cet automne d’un album de matériel original, les frères Hartnoll, pionniers de la scène rave anglaise depuis le succès de leur composition Chime (1989), soulignent quelque trois décennies à faire danser les masses avec cette étrange compilation faite de trois inédits, de versions remodelées (et peu intéressantes) de leurs vieux classiques et, surtout, d’un disque complet de remixestous frais. Tout le plaisir est dans ces relectures, qu’on écoute comme un hommage rendu par les remixeurs à l’imaginaire techno d’Orbital, l’un des plus singuliers de son époque : la Brésilienne ANNA se distingue avec sa massive version de l’immortelle Belfast, les vétérans Octave One insistent sur l’influence du son de leur ville, Detroit, dans leur réinterprétation de Chime, Jon Hopkins séduit avec sa coulante version de Halcyon On, l’échantillon vocal (tiré du tube dance It’s a Fine Day d’Opus III) nous faisant toujours le même hypnotique effet.



30 Something ★★★ Orbital,Orbital Recordings Ltd.