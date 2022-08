«La captive du Sérail», Florie Valiquette

La soprano Florie Valiquette est de ces jeunes artistes québécois en train de faire une vraie percée sur le marché européen de l’art lyrique, dans son cas notamment (mais pas seulement) dans le répertoire baroque et classique. Ce récital enregistré au Château de Versailles avec l’Orchestre de l’Opéra royal regroupe des airs tirés d’opéras à saveur d’exotisme dont la thématique tourne autour des « belles captives » aux cruels destins : La caravane du Caire ou Zémire et Azor de Grétry, L’enlèvement au sérail de Mozart, La belle esclave de Philidor, Les pèlerins de la Mecque de Gluck, Aline, reine de Golconde de Monsigny et Soliman Second de Gibert. Programme original et cohérent, donc, dans lequel Florie Valiquette, soprano colorature, est associée parfois à l’excellent ténor Nicholas Scott. La voix aux aigus faciles a du corps et la chanteuse cherche à faire vivre les textes. Florie Valiquette n’est pas un « phénomène vocal » (genre Gruberova ou Damrau), mais une très belle artiste ici croquée dans un portrait idéal.

La captivedu sérail ★★★★ ​Classique Florie Valiquette, dir. Gaétan Jarry, Versailles CVS 058