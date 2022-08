«La vague», Louvoyons

Électronique

Le festival MUTEK présentera en primeur le 24 août la toute première prestation live du projet Louvoyons de la compositrice Marie-Hélène Brousseau, qui a signé quelques musiques originales pour des créations de danse contemporaine. La vague, son premier EP, invite à réfléchir plus qu’à danser, bien que ses grooves tech-house aux orchestrations texturées fassent instantanément dodeliner de la tête. En ouverture, I Will Not Be the Last tire son titre d’un extrait du discours d’intronisation de la vice-présidente américaine Kamala Harris ; en conclusion, la composition Sandy Hook sonne comme une oraison en mémoire des victimes de la fusillade dans cette école primaire. Presque chaque titre du EP révèle un échantillon, de voix ou de bruits d’ambiance, qui ajoute un sens, un message, aux précieuses constructions rythmiques, parfois constellées de passages joués au piano. C’est du plus bel effet sur Birds of Paradise (LV Version), et aussi sur la plus abstraite L’échine (LV Version), sur laquelle Brousseau nous plonge dans un techno sourd aux échos dub. Une belle carte de visite.

La vague ★★★ ​Électronique Louvoyons, indépendant