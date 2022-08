«The Beatles: Get Back», documentaire de Peter Jackson

On enrage. À Peter Jackson, qui avait un premier montage de 18 heures tout prêt et qui souhaitait offrir des prestations complètes, on a dit chez Disney que les suppléments « n’intéressent plus personne » (texto). Pardi qu’on a été ravi par la diffusion en trois parties des sessions de janvier 1969, même qu’on s’est abonné à Disney+ pour ça et qu’on en re-re-regarde les 468 minutes restaurées bouche bée. Tout en maugréant contre la méthode de Mickey : le compte-gouttes. On aurait au moins pu obtenir toute la perfo des Beatles sur le toit d’Apple, qui a été montrée en IMAX et qui avait le très grand avantage d’exclure les entrevues des passants et d’augmenter le ratio des plans de George Harrison. On aurait pu ajouter Let It Be, le film monté en 1970 par Michael Lindsay-Hogg, tel quel. Pensez qu’il faut se procurer la version Blu-Ray pour être gratifié de quatre photos cartonnées. Vrai coffret à venir pour les Fêtes ? Rien n’est moins certain. Sinon, le boulot cinq étoiles de Jackson, c’est chiche. Mickey maudit !

The Beatles: Get Back ​DVD/Blu-Ray Documentaire de Peter Jackson, Disney/Apple Corps