«Haydn. Sonates pour piano, vol. 11», Jean-Efflam Bavouzet

Ainsi s’achève l’intégrale des sonates pour clavier de Haydn, jouée au piano par Jean-Efflam Bavouzet. Au long du parcours, le Français a souhaité juxtaposer des sonates de différentes périodes, au point que, symboliquement, le volume 11 contient la première et les deux dernières sonates (61e et 62e), la 60e se trouvant sur le volume 10. Bavouzet prend bien soin de différencier son jeu de pédales selon les périodes esthétiques (marquant, aussi, l’évolution de l’instrument), la 62e étant très « beethovénienne ». Sur le plan esthétique, on peut tracer un parallèle entre cette intégrale et les enregistrements Bach de Perahia : une forme d’évidence par l’élégance, le naturel, une légèreté qui garde un certain corps et ne devient pas de la « petite dentelle ». On retrouve aussi le souci de ne pas en faire, expressivement, trop, afin de ne pas basculer dans un « faux romantisme ». Avec beaucoup d’esprit, Bavouzet achève le parcours avec mélancolie, en infinie résonance, par un allegretto pour horloge musicale (Flötenuhr) transcrit pour clavier.

Haydn ★★★★ 1/2 ​Classique J.-E. Bavouzet (piano), Chandos CHAN 20191 et CHAN 20193