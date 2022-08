Une fructueuse année César Franck

Le bicentenaire du compositeur César Franck se traduit discrètement dans nos salles deconcert. Par contre, l’industrie phonographique est inspirée comme rarement, cette commémoration permettant un enrichissement substantiel de notre connaissance de cet important compositeur, organiste et pédagogue.

César Franck est né le 10 décembre 1822 à Liège. Il est donc Belge, mais si on l’assimile au courant et à l’histoire de la musique française, c’est à juste titre. Naturalisé Français en 1870, il a été un personnage clé de la musique en France dans la seconde partie du XIXe siècle.

César Franck est mort le 8 novembre 1890. On aime à rappeler qu’il fut un accidenté de la route puisqu’en juillet 1890 son fiacre s’est vu heurté par un omnibus et que le compositeur fut blessé lors de cet accident. Dans quelle mesure son poumon était-il guéri de l’accident quand la grippe l’a emporté quatre mois plus tard ? Cela reste flou, mais cette fatalité est fâcheuse, car Franck avait encore bien des choses à dire en musique, comme en témoigne la concentration des chefs-d’oeuvre à la fin de sa vie : la Symphonie en ré est de 1888, la Sonate pour violon et piano de 1886, les grands triptyques pour piano de 1884 et 1887, Psyché de 1888.

Un style nouveau

Franck était surnommé le « Pater Seraphicus ». Ce surnom attribué par ses élèves de la classe d’orgue du Conservatoire de Paris saluait respectueusement un croyant, dévoué à son art, à son instrument et à sa mission d’enseignement, détaché des grenouillages inhérents à la vie musicale parisienne.

Franck est un produit du Conservatoire de Paris, où il avait étudié à la fin des années 1830. Il fut repéré très tôt dans la capitale française, puisqu’en lui décernant son prix de piano, alors qu’il n’avait que 16 ans, Cherubini, le directeur du Conservatoire, avait créé un prix spécial à son intention, considérant qu’il avait « doublé les difficultés du concours ». Franck fut aussi primé, ultérieurement, en contrepoint, puis en orgue.

Choisissant de vivre à Paris à partir de 1845, Franck gagna sa vie comme organiste et enseignant. C’est en 1859 qu’il accéda à la tribune de l’église Sainte-Clotilde, un poste enfin à sa mesure, où il se fit remarquer par ses talents d’improvisateur. Pour devenir professeur d’orgue au Conservatoire en 1871, il adopta la nationalité française.

L’influence de César Franck sur la musique française est majeure à double titre. Il a formé ou influencé des compositeurs aussi importants qu’Ernest Chausson, Vincent d’Indy, Henri Duparc, Louis Vierne, Charles Tournemire, Guillaume Lekeu ou Guy Ropartz, que l’on nommait « la bande à Franck ». Par ailleurs, il a créé un vrai courant musical, propagé par ses disciples. L’« école franckiste » occupe un espace important dans l’histoire de la musique française.

L’élément le plus évident de ce style est l’usage du procédé « cyclique » qui consiste dans le retour périodique d’un ou plusieurs thèmes. L’exemple parfait en est le 3e mouvement de la Symphonie de Franck, où tous les thèmes de l’oeuvre réapparaissent. Au-delà de cet aspect structurel facilement identifiable, il y a le sens de l’architecture et le travail sur une harmonie riche, volontiers chromatique. De ce point de vue, Vincent d’Indy est le continuateur de l’école franckiste, dont il a propagé l’esthétique en fondant la Schola cantorum. On oppose cette lignée à un renouveau qu’incarneraient ensuite Debussy et Ravel.

De la sonate imaginaire aux parutions inespérées

« Et avant que Swann eût eu le temps de comprendre, et de se dire : “C’est la petite phrase de la Sonate de Vinteuil, n’écoutons pas !” tous ses souvenirs du temps où Odette était éprise de lui, et qu’il avait réussi jusqu’à ce jour à maintenir invisibles dans les profondeurs de son être, trompés par ce brusque rayon du temps d’amour qu’ils crurent revenu, s’étaient réveillés et, à tire-d’aile, étaient remontés lui chanter éperdument, sans pitié pour son infortune présente, les refrains oubliés du bonheur. » La Sonate pour violon et piano de Franck a été citée par Marcel Proust comme une source majeure ayant inspiré la fameuse Sonate de Vinteuil, oeuvre fictive dans À la recherche du temps perdu. On comprend aisément que le procédé cyclique de Franck et celui de la réminiscence chez Proust vont de pair.

Cette Sonate pour violon et piano est une parfaite porte d’entrée à la musique de César Franck et, comme la Symphonie en ré mineur, l’exemple le plus abordable et éloquent de l’esthétique cyclique, puisqu’elle semble éclore, comme un oiseau sort de son nid et déploie petit à petit ses ailes. On écoutera comme la seconde idée, énoncée par le piano, s’entremêle ensuite au thème. La partition se déploie, et, comme dans la Symphonie en ré, le Finale servira de retrouvailles de l’ensemble des thèmes en une sorte de « cosmos musical ». Augustin Dumay avec Jean-Philippe Collard pour la Sonate et Leonard Bernstein dirigeant l’Orchestre national de France dans la Symphonie sont des guides de grande valeur.

Le piano, qui a inspiré à Franck trois compositions sublimes — Prélude, Choral et Fugue ; Prélude, Aria et Finale, ainsi que les Variations symphoniques avec orchestre — a été très bien servi par les interprètes. Une nouvelle version, l’un des plus beaux disques de l’année Franck, associe, chez Mirare, Tanguy de Williencourt, l’Orchestre symphonique de Flandres et Kristiina Poska. Pour qui souhaite voir associés les deux triptyques pour piano, superbes hommages à Bach, au Quintette avec piano la version à choisir est celle d’Alice Ader chez Fuga Libera.

C’est justement à Fuga Libera que l’on doit les grandes éditions de cette année César Franck. L’étiquette belge a réalisé deux remarquables coffrets, une initiative éditoriale inédite jusqu’ici en ce qui concerne Franck. Le premier, de quatre CD, comprend l’intégrale de l’oeuvre orchestrale par l’Orchestre philharmonique royal de Liège, dans des enregistrements s’échelonnant entre 2009 et 2021, sous la direction de Christian Arming, Pierre Bleuse, Gergely Madaras, Hervé Niquet et François-Xavier Roth. Cela permet de disposer, entre autres, d’une nouvelle intégrale de Psyché, des deux versions de Rédemption et du rare 2e Grand Concerto pour piano et orchestre.

Même projet, de même taille, pour la musique de chambre, une réalisation totalement nouvelle, avec la Chapelle musicale reine Elisabeth de Belgique. Ce coffret permet notamment de redécouvrir le compositeur jeune, auteur de plusieurs Trios concertants pour piano, violon et violoncelle et de constater le fossé entre 1844 et 1877 (Quintette) pendant lequel Franck n’a pas composé de musique de chambre !

Ces deux volumes sont complétés par une intégrale de la musique pour orgue et harmonium. Au-delà de l’usage liturgique, Franck a ouvert la voie à l’orgue symphonique. On rappellera que Vierne et Tournemire furent ses élèves. Joris Verdin chez Ricercar (enregistrements de 1990, 1998 et 2011) est l’interprète de cette intégrale très complète. Pour qui veut se contenter des fameux Trois chorals, l’interprétation d’André Isoir reste une des références recommandables.

À ces parutions exhaustives s’ajoutent trois découvertes.

Musique en Wallonie a publié un CD « De l’autel au salon — Oeuvres chorales ». On retrouve le côté « Pater Seraphicus » de Franck dans des partitions largement inédites chantées par l’excellent Choeur de chambre de Namur. Au milieu des 20 plages se niche évidemment le fameux Panis Angelicus.

Le Palazzetto Bru Zane a rassemblé en première mondiale une intégrale des Mélodies et Duos avec pianosur deux CD avec les excellents Tassis Christoyannis et Véronique Gens, avec Jeff Cohen au piano. C’est un pan très méconnu de la production de Franck. D’ailleurs, le musicologue Alexandre Dratwicki rappelle qu’à l’époque, déjà, on cataloguait les créateurs. Franck « se voyait résumé à ses prouesses organistiques et à son approche révolutionnaire de la musique instrumentale. On n’accorda donc aucun crédit à son corpus lyrique profane, qu’il s’agisse des mélodies ou des opéras. »

Et, justement, la dernière découverte est Hulda, un opéra de Franck. Cet opéra composé entre 1879 et 1885, que Franck ne vit jamais de son vivant, est une saga norvégienne qui raconte l’épopée d’une héroïne vengeresse. Le Palazzetto Bru Zane en a restauré la version intégrale, proposée en concert en Belgique et en France. Mais en attendant une possible publication des concerts avec Jennifer Holloway et Véronique Gens, Hulda a été publié (en version intégrale également) en première mondiale par Naxos avec Meagan Miller dans le rôle-titre sous la direction de Fabrice Bollon. Excellente première pour un « gros opéra » qui mérite sa résurrection.