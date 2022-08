Osheaga s’excuse pour une croix gammée sur un t-shirt

Le festival Osheaga a été forcé lundi de s’excuser après qu’un artiste invité s’est présenté à son concert de samedi vêtu d’un t-shirt arborant une croix gammée.

L’organisation a pris soin de rappeler que le rappeur britannique Slowthai cherchait par cet habillement à dénoncer le fascisme, mais elle regrette tout de même que certains aient pu se sentir offusqués. « Nous présentons nos plus sincères excuses à tous ceux qui ont pu mal interpréter ce message et qui s’en sont senti blessés », pouvait-on lire sur le compte Twitter de l’événement qui s’est déroulé tout le week-end au parc Jean-Drapeau.

Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) a par la suite dit souhaiter qu’Evenko, le promoteur d’Osheaga, aille encore plus loin en expliquant comment cela a pu se produire et en promettant que ce genre d’événement ne se répétera pas. « Soyons clairs : l’imagerie nazie n’est pas une mode, et il n’est jamais approprié de la diffuser. Le [croix gammée] demeure l’ultime emblème de l’antisémitisme, et un symbole de la haine des Juifs et des Juives partout à travers le monde », a déclaré Eta Yudin, la vice-présidente du CIJA, dans une lettre adressée à Evenko.

Le CIJA est aussi entré en contact avec Slowthai pour que ce dernier s’explique.

Quelques heures plus tard, l’artiste a à son tour présenté des excuses, prenant soin tout de même de préciser que le mot « destroy » (« détruire ») précédait la croix gammée sur son t-shirt. « Je m’excuse à quiconque a été choqué par le t-shirt antifascisme et anti-régime que je portais et par le symbole qui y était représenté », a-t-il fait savoir sur son compte Twitter.