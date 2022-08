Retour à la normale haut en couleur au festival Osheaga

La diva britannique Dua Lipa a conclu dimanche soir une 15e édition d’Osheaga que plusieurs ont vécue avec soulagement, après une édition 2020 à l’eau et une édition 2021 limitée à 15 000 spectateurs par jour. Retour sur l’île Sainte-Hélène, avec les vedettes de l’heure et les mélomanes assoiffés, pour une édition que ses organisateurs qualifient de réussite. Peu trouveront à les contredire : météo parfaite, site à l’ergonomie perfectionnée, plusieurs concerts mémorables — Burna Boy, Turnstile, Wet Leg, Mitski, Les Louanges, Arcade Fire —, le week-end fut à la hauteur des attentes.

Et Dua Lipa nous en a mis plein la vue. Un simple coup d’oeil sur la foule, massive, pour en conclure que son concert fut le plus couru de tout le week-end. Avec raison : la Britannique succède aujourd’hui aux Lady Gaga, Katy Perry et Madonna avant elle, proposant le nec plus ultra de la pop grand public. Une voix, un style, livrés avec l’aide d’un petit orchestre augmenté de quatre choristes et surtout une dizaine de danseuses et danseurs. Des chorégraphies à chaque refrain que chacun connaît (la radio commerciale aime Dua Lipa), du strass, du spectacle, de la classe, un enchaînement parfaitement calibré entre les plus pop et disco du début jusqu’à la dance / house de la seconde moitié. Une vraie pro, Dua Lipa, qui méritait amplement que les sonorisateurs coupent le sifflet à Machine Gun Kelly, le bougre, qui a empiété sur le temps qui lui était alloué jusqu’à ce qu’on n’en puisse plus de sa mélasse de pop-punk-rap. Ouste !

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Plus tôt en journée, la musicienne néo-r&b Tinashe a aussi démontré beaucoup de classe, offrant un concert sans faute et bourré de hits (malheureusement pas aussi appréciés par nos radios commerciales, une autre injustice), accompagnée par ses propres danseuses. Charismatique, elle tire le maximum de sa voix fine, aussi à l’aise dans les ballades que sur les rythmiques trap. Juste après elle, sur la scène voisine, le Français Laylow offrait son premier concert en sol québécois, devant un parterre moins nombreux, mais au moins aussi enthousiaste, le type ayant ses fans jusqu’ici. Il s’est longuement excusé auprès d’eux d’arriver ici sans ses musiciens ni l’attirail scénique qu’il déploie en tournée européenne (il remplaçait au pied levé le Belge Damso). Ce sera partie remise, a-t-il promis. Un mot enfin sur la performance d’un des groupes les plus attendus des amateurs de rock, Wet Leg. On aurait cru que la petite scène des Arbres eut été trop à l’étroit pour les filles, considérant l’engouement suscité par leur premier album paru en avril dernier.

Photo: Adil Boukind Le Devoir Photo: Adil Boukind Le Devoir

Finalement, il y avait de la place pour tout le monde lors de ce concert passé en coup de vent ; un concert forcément brouillon, le groupe n’en est à qu’à sa première vraie tournée, mais tellement sympathique, Rhian Teasdale rigolant même en chantant, guitare au cou, aux côtés de son amie guitariste Hester Chambers (un batteur et un bassiste les accompagnent). Et bien sûr, lorsque le duo a balancé son succès Chaise Longue en conclusion, la foule, qui n’avait pas attendu cet air pour se démener, a dansé tout sourire.

Le patron est satisfait

« Je ne pourrais être plus heureux » avec ce retour « à la normale » d’Osheaga, déclarait auprès des journalistes son cofondateur Nick Farkas, accompagné de l’adjoint programmateur, Daniel Glick. « C’est ce qu’on veut, créer une expérience, la vivre en communauté » avec ceux qui partagent le plaisir de la découverte musicale. Ils ont été près de 120 000 spectateurs à participer à ces trois jours de festivités, un nombre équivalent à celui d’édition 2019, la première à s’être tenue sur le site remodelé pouvant accueillir 55 000 spectateurs.

Tout compte fait, à son retour après deux années compliquées par la pandémie, Osheaga n’affichait pas complet. Selon Nick Farkas, plusieurs facteurs ont pesé sur la billetterie de l’événement : « La COVID et l’inflation », qui a fait grimper les coûts de production de l’événement (et le prix de la canette de bière… ) de 15 à 20 %.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

À cela s’est ajoutée « la difficulté de trouver une chambre d’hôte » alors que, durant ce même week-end, le festival Juste pour rire et la 24e conférence internationale sur le sida ont surchauffé l’industrie de l’hospitalité. Au moins, « c’est une bonne chose pour Montréal », a commenté Farkas, précisant que la moitié des spectateurs d’Osheaga provenaient de l’extérieur de la province, majoritairement de l’Ontario, alors que par les années passées, près de 65 % des billets étaient vendus hors Québec.

Ceci donne du poids à l’argument local dans la programmation musicale d’Osheaga, en matière d’artistes d’ici, mais aussi en ce qui concerne les goûts du public montréalais, le socle sur lequel doit s’appuyer Osheaga, reconnaissent Farkas et Glick. Ce dernier a aussi évoqué les défis de programmation pour expliquer les recettes à la billetterie, rappelant avoir dû remplacer deux têtes d’affiche (Foo Fighters et ASAP Rocky), alors que la troisième, Dua Lipa, donnait un concert au Centre Bell lundi dernier, un malheureux hasard du calendrier bouleversé par la pandémie. « Et même The Kid LAROI doit revenir jouer au MTelus » le 9 août prochain.

Mais comme c’est toujours le cas à Osheaga, le meilleur de la programmation est souvent écrit en plus petits caractères sur l’affiche. Ainsi, le samedi fut marqué par de brillantes performances.

Grand retour de Mitski

Commençons par rappeler celle de Mitski. Trois ans après sa performance à Osheaga, elle était de retour sur la grande scène de la Montagne, offrant encore une exquise performance, à la limite de ce qui constitue un bon divertissement de festival en plein air. Comprenons-nous : tout de suite après la naïve et écervelée boum d’Arkells sur la scène voisine, l’autrice-compositrice-interprète s’en venait nous chanter le désespoir des relations amoureuses comme elle seule sait le faire. Ses chansons ont beau se présenter sous une facture pop-rock-new wave, mélodique et souvent énergique, reste que la musicienne n’est pas là pour nous donner envie de commander une tournée de shooters…

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Mitski est peut-être dans son meilleur élément en salle, comme au Théâtre Saint-Denis en mars dernier, mais elle sait tout de même offrir une mémorable performance en raison de ses interprétations poignantes. Sa voix, juste et solennelle, ses gestes, surtout, étudiés, théâtraux, comme si chaque chanson méritait sa propre chorégraphie. Ses musiciens reproduisaient parfaitement les versions studio ; ils étaient disposés loin au fond de la scène, et jamais Mitski n’interagissait avec eux. Sur scène, il y avait qu’elle, gesticulant. Vers la fin du concert, elle s’est adressée pour la première fois au public ; juré, on croit même l’avoir vu sourire.

Son répertoire était judicieusement choisi, mélange d’anciens succès et des plus belles (la salve de Love Me More et Working fo the Knife, quelle entrée en matière !) de son magnifique dernier album Laurel Hell, paru en février dernier.

La « bibitte » 100gecs

À l’autre bout du site, sur la scène Verte, le duo américain 100gecs allait s’imposer comme la bibitte musicale de cette édition d’Osheaga. Dylan Brady, avec un cône jaune sur la tête, déclenchant les séquences à partir de son ordinateur portable, sa collègue Laura les dansant et chantant nu-pieds, prenant parfois la guitare.

Les deux chantent, à grand renfort d’autotune, sur cette musique qualifiée d’hyperpop, comme si on passait le pop-punk, le trap, le hardcore (punk et techno) dans une bétonnière pour extraire une dense et lourde substance à boucher les oreilles. En guise de décor, l’écran géant qui passe en boucle des memes et des images hachurées, fracturées, comme le glitch dans la machine. Drôle, explosif, très punk dans l’attitude, le duo a offert ce genre de spectacle qui marque les esprits.

Le charisme de Burna Boy

Enfin, la palme du meilleur concert de la journée est revenue au Nigérian Burna Boy — qu’on a attendu au parc Jean-Drapeau jusqu’à la dernière minute, nous disaient les informateurs, inquiets de le savoir encore dans son avion privé en provenance de Boston à peine une heure avant son entrée en scène.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Quel charismatique chanteur avons-nous découvert samedi soir ! Il arpentait la scène avec son large sourire et son impossible chaîne de diamants au cou, commandant la foule qui, jusqu’au pied de la butte, au fond des plaines, ne pouvait faire autrement que danser sur ses nombreux hits. Et sur scène, une bonne douzaine de musiciens — quatre choristes, deux hommes aux cuivres, deux autres aux claviers, guitare et section rythmique. La grande classe pour livrer sa version de l’afrobeat, plus coulante et mélodieuse, maculée d’influences dancehall et R & B. Les meilleures chansons de son nouvel album, Love, Damini, se faufilaient à travers ses nombreux hits, Ye (de l’album Outside, 2017), les immenses Gbona et On the Low (d’African Giant, 2018). Presque deux douzaines de morceaux.

Burna Boy a volé la vedette de la journée (du week-end, même ?) à la tête d’affiche Future, qui, bien qu’il ait aussi donné une bonne performance — multipliez tous ses succès par une solide et sympathique présence scénique —, avait l’air d’un amateur, là tout seul avec son DJ Banks (qui a enchaîné des tubes rap pendant plus de 15 minutes avant que daigne arriver le rappeur…), rappant sur sa propre voix enregistrée alors que des effluves de fumée et des jets de feu apparaissaient à tout moment, comme pour donner l’illusion d’un grand concert d’aréna