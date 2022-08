Yourcenar, passion et opéra

Dans le cadre du Festival d’opéra de Québec, qui brille de mille feux grâce à une production exceptionnelle du Faust de Gounod, commentée dès samedi sur nos plateformes numériques, était créé l’opéra Yourcenar — Une île de passions également proposé par l’Opéra de Montréal, initiateur du projet, les 4 et 6 août.

« J’ai fait le tour de ma prison, vivre m’en a libérée. J’ai fait le tour du jardin, l’expérience de l’amour et de sa fin. Est-ce déjà l’éternité ? L’âme assouvie, je peux mourir les yeux ouverts. » Les mots de l’ultime monologue de Marguerite sont ciselés. La poésie est magnifique. Elle peut parfois être sublimée par la musique. Parlez-en à Eichendorff et Hesse, dont les vers ont rencontré Richard Strauss en quête de ses Quatre derniers lieder.

Yourcenar — Une île de passions est un opéra sur un livret d’Hélène Dorion et Marie-Claire Blais avec une musique d’Éric Champagne. Toute la communication s’est faite ainsi, les choses sont ainsi, et on ne va pas, in extremis, faire semblant du contraire.

Prima la musica

La très grande intelligence d’Éric Champagne est qu’il peut mettre en musique quasiment tout, même un opéra presque impossible ou des mots encombrants. Toutefois, dans Yourcenar — Une île de passions, lorsque les mots deviennent trop beaux, la réflexion trop profonde, les paroles sont dites et lues méditativement à travers un haut-parleur. Que ce soit ou non un constat d’échec, cela nous ramène inévitablement à la fameuse dichotomie de l’opéra : Prima la musica, poi les parole (d’abord la musique puis les mots).

Cet adage nous a certes valu nombre de beaux opéras sur des livrets idiots ou insipides. Partir d’une idée ou d’un texte est un contrepied, une tendance légitime de l’heure. Lorsque le Met crée Marnie ou L’ange exterminateur, on va voir la traduction opératique d’un film de Hitchcock et de Buñuel avant le dernier opéra de Nico Muhly ou Thomas Adès

Ici, le sujet est plus délicat. Un artiste. Une écrivaine, Yourcenar. « Surtout pas un biopic », nous disait Hélène Dorion le 23 juillet. Pourquoi donc ? Serait-ce honteux ? Alors ce n’est pas un biopic, car la vie de Yourcenar est romancée, mais c’en est un, car, à travers quelques étapes, on va de A à Z, un choeur se chargeant des éléments biographiques, au début par exemple.

C’est justement là, le sujet à débat. Que retient-on ? En quoi cette vie est-elle édifiante ? L’interpénétration entre la vie et les écrits ; l’homosexualité assumée ; la vision écologique avant l’heure ? C’est évoqué, pas creusé. Cela fait un livre, une pièce, peut-être. Pas un opéra. Quand une intellectuelle pense, elle monologue (même si sa compagne à côté d’elle lui dit « tu as raison, écris-le »). Ça, à l’opéra, c’est lassant. Et c’est le 1er acte.

Une embellie par l’action

Le premier moment d’opéra (attention, pas de théâtre, puisque la mort de Grace vue par Angela Konrad est d’emblée un beau moment) survient après plus de 30 minutes, quand arrive une malle avec des ébauches des mémoires d’Hadrien. Éric Champagne, qui crée pour les moments intellectuels et sentencieux une nappe sonore très habile, réveille l’orchestre à ce moment-là.

Survient alors le 2e acte. Et bien des choses changent. Grace morte, Marguerite idéalise Jerry, lui-même amoureux de Daniel. Et qu’arrive-t-il ? Des confrontations, de la musique, des tensions. Bref, de l’opéra !

La veuve de 75-80 ans entichée d’un éphèbe homosexuel, plus jeune qu’elle de 50 ans, elle doutant de son pouvoir sur lui. Quel beau sujet ! Si beau qu’il a été traité, au masculin, d’une manière sublimée par Thomas Mann en 1912, dans Der Tod in Venedig. Il est très important de rappeler que, pour Thomas Mann, le vrai sujet de son roman est non pas l’attirance homosexuelle, mais « la passion comme désordre et dégradation ; l’ambiguïté de l’artiste, la tragédie de la maîtrise de son art ». C’est de ce genre de choses, fortes, nobles et édifiantes, que peut traiter l’opéra.

L’oeuvre de Thomas Mann montre la difficulté de la translation de l’écrit aux autres arts. Ce n’est pas le lieu ici de commenter le Mort à Venise de Visconti et celui de Britten, mais ce trio-là (livre, film, opéra) reste, sur le sujet de l’artiste tourmenté face à son art et des dérives des adaptations d’un art à l’autre, un étalon qui laisse à penser que le vrai-faux biopic d’artiste à l’opéra censé éclairer trop largement une personnalité est une impasse.

Fallait-il tenter l’expérience ? Le sujet stimulait énormément auteurs et commanditaires. Il a été traité avec passion et sincérité. Éric Champagne a fait assaut d’inventivité pour faire vivre le projet, gérant à merveille l’apparition d’une cantatrice lors d’une croisière. Le spectacle d’Angela Konrad, qui se place hors du temps avec un espace sous forme de forum, des projections utiles et des couleurs limpides, est judicieux.

Thomas Le Duc-Moreau dirige impeccablement les Violons du Roy et garde la cohésion d’un plateau de chanteurs évoluant derrière lui. Tous les protagonistes sont excellents, même si Stéphanie Pothier avait parfois tendance, samedi, à couvrir un peu trop certains sons. Belle brève prestation de Suzanne Taffot en cantatrice et abattage remarqué de Jean-Michel Richer en Daniel.

Yourcenar — Une île de passions Création : Hélène Dorion et Marie-Claire Blais. Musique : Éric Champagne. Mise en scène : Angela Konrad. Scénographie : Anick La Bissonnière. Costumes : Pierre-Guy Lapointe. Vidéo : Alexandre Desjardins. Lumières : Sonoyo Nishikawa. Stéphanie Pothier (Marguerite), Kimy McLaren (Grace), Hugo Laporte (Jerry), Jean-Michel Richer (Daniel), Suzanne Taffot (la cantatrice), Pierre Rancourt (le capitaine), Les Violons du Roy, Thomas Le Duc-Moreau. Coproduction Opéra de Montréal, Festival Opéra de Québec, Violons du Roy. Palais Montcalm, 30 juillet 2022. Reprise à Montréal : Salle Pierre-Mercure les 4 et 6 août 2022.