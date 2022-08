Le moustique (et autres bibittes à rimes qui piquent)

Que seraient les vacances estivales sans les tubes de l’été, ces chansons qui tournent en boucle à la radio, que nous chantons à tue-tête et qui nous font danser jusqu’au bout de la nuit ? Ces prochaines semaines, «Le Devoir» vous entraîne dans un voyage musical et temporel pour (re)découvrir ces «hits» qui ont marqué nos étés.

Et si on vous dit Le moustique ? Non, pas la nuisance par excellence de nos étés, les achalants des alentours de chalet ; la chanson. Le ver d’oreille avec des ailes et un dard. Vous dites ? Joe Dassin, pardi ! Il y a fort à parier qu’en cet instant même, il vous bizzzzze bizzzzze des rimes en « ique » : « Je fais la sieste, moustique / Arrête un peu ta musique / Ne sois pas antipathique / Ne me pique pas ! »

Tube de l’été 1973 dans nos radios AM encore très populaires (CJMS 1280, CJRP 1060 et compagnie), Le Moustique revient depuis, fidèle irritant nous rappelant dès les premières vraies chaleurs de la saison, qu’ils vont éclore, les saligauds, les sanguinaires, les pique-assiette dont nous serons le tartare de la farce. Et si la chanson naquit congelée en décembre 1972, c’est tout naturellement au joli mai d’ensuite que Le moustique envahit les palmarès.

Après Les Dalton (« tagada tagada ») et Le petit pain au chocolat (« la, la la laaaaa »), entre autres succès première époque du fiston sympa de Jules Dassin le cinéaste, Le moustique était le parfait tube : une piqûre à l’intraveineuse. Ligne répétitive (« No Me Moleste Mosquito »), cocasse musique, quasiment une comptine : les paroles du génial Claude Lemesle, avec l’aide de Richelle Dassin, soeur de Joe, reviennent aisément en tête. « Y a des pays pleins de voluptés / Pour un moustique de qualité / À St-Tropez, à Honolulu / Tout l’monde il est gros, tout l’monde il est nu. »

Joe Dassin chante The Doors

Quelle trouvaille ! Trouvaille trouvée ailleurs, en l’occurrence. Difficile, quand on a grandi avec Joe jusqu’à L’été indien, de penser que No Me Moleste Mosquito est une création du groupe The Doors. Mais si. Les Doors de l’album Full Circle, le deuxième après le fatal bain parisien de Jim Morrison, mais les Doors néanmoins. C’est un p’tit air du guitariste Robbie Krieger (à qui l’on doit Light My Fire, incidemment). Dans une livraison de 2015 de la revue Uncut, il raconte : « J’étais en vacances au Mexique, et un trio mariachi jouait tout un tas de chansons, et il était question d’un “mosquito” dans l’une d’elles. Ça m’a inspiré. »

Il faut écouter la version originale par The Doors pour admettre que ça leur appartient. Imaginez un bad trip d’acide dans une nuée d’assoiffés d’hémoglobine. Il y a en tout et partout trois lignes de texte (le titre, « Why don’t you go home » et « Just let me eat my burrito ») que Krieger, sur un ton endormi, marmonne ad nauseam. Le formidable pont instrumental, très Doors, sorte de bossa prog-rock, est tout en syncopes : John Densmore, à la batterie, était aussi inventif qu’il l’avait été derrière feu Jimbo. Le trio était encore très soudé. Notons la participation fort efficace de Leland Sklar à la basse.

Séquence instrumentale ? Eh oui. Remplie de moustiques pour Dassin. C’est là que ça pique la curiosité, que le « novelty item » devient chanson. Le fortiche Lemesle et la frangine Dassin y offrent dix lignes en sus. Les meilleures. « Moustique, mon vieux, tu vois trop petit / Tu as des ailes, va voir du pays / J’ai un patron plus large que moi / Vas-y de confiance, c’est moi qui t’envoie. »

Un sujet récurrent… et québécois

Ce n’est évidemment pas la seule chanson aux rimes piquantes du répertoire francophone, les moustiques ayant la bête manie de se reproduire. En furieuse quantité.

Dès 1930, l’extraordinaire Mary Travers, alors appelée Mme Éd. Bolduc sur les affiches et partitions, mais déjà La Bolduc, avait pondu Les maringouins, en 78 tours très cassable sur étiquette Starr, avec L’R-100 de l’autre côté. Truculence au cube : « J’suis allée me promener à la campagne pour le thé / Je vous dis, j’en ai arraché, les maringouins m’ont tout mangée / Quand ils m’ont vue arriver, ils m’ont fait une belle façon / Sont venus au-devant d’moi, c’était comme une procession » : notez la connotation religieuse.

En 1991, un groupe trad-rock se consacra au fabuleux canon de La Bolduc. Leur nom ? Les Maringouins. Où sautillait déjà une sacrée bibitte : la toute jeune Mara Tremblay.

Moustiques, maringouins, bibittes maudites. En 1968, justement, il y eut au numéro un du Palmarès Méritas une chansonnette marrante intitulée Les Bibittes, que signa et chanta Karo (Vallée). On était en pleine vogue yéyé : elle est l’une des rares à se tenir loin des adaptations de succès américains, britanniques ou français de France, elle alliait la verve de La Bolduc et une dégaine pop-de-garage imparable. Pas sectaire, inclusive avant la lettre, la chanson énumérait toutes les espèces de bibittes bien de chez nous, et réglait le problème vite fait : « Heureusement qu’il y a l’hiver / Pour congeler les bibittes / Gna gna gnagna gna. »

Le Moustique devint un succès mondial pour Joe Dassin, qui la servit en plusieurs langues. Méchant gros hit au Québec, le morceau est toujours bon à repiquer. À Stefie Shock revint l’honneur de la chanter en ouverture de l’album-hommage Salut Joe ! (2006).

Encore récemment, c’est Fanny Bloom qui y allait de sa version. C’était au commencement de 2020. Coïncidant malencontreusement (ou opportunément, c’est selon) avec l’apparition, puis l’éclosion fulgurante d’une certaine maladie appelée COVID-19. No Me Moleste Covido ? C’est moins jojo qu’à l’été de Joe.