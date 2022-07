Patrick Holland est un homme nouveau

Il paraît que vivre en tournée sans arrêt pour donner des concerts rend fou. Surtout si on tourne en solo. « Mon esprit commençait à me jouer des tours », avoue Patrick Holland, dont le premier album de chansons, You’re the Boss, vise à exorciser le « fantôme » qui le suivait en Europe et aux États-Unis, où il était invité comme DJ, une occupation plus solitaire qu’il n’y paraît. « Un temps, je jouais à des jeux, mais j’ai fini par me lasser, alors je demeurais à ne rien faire dans ma chambre d’hôtel. Lorsque j’entendais des bruits, je me demandais : est-ce mon inconscient, ou un fantôme ? C’était plus drôle d’imaginer un fantôme. »

Difficile de dire si c’est la tournée ou la pandémie qui a provoqué cette radicale transformation dans la démarche du musicien, qu’on a d’abord connu sous le nom de scène Project Pablo, aujourd’hui remisé.

Tourner une page

Dès 2014, il s’illustrait avec sa propre interprétation de la house et du techno, offrant un premier album l’année suivante (I Want to Believe, sur l’étiquette 1080p), puis une vingtaine de simples et de minialbums, le plus récent (mai 2020) s’intitulant Simstim, une offrande deep house délicieusement hypnotique. « J’en ai encore pour tout un album de compositions comme celle-là dans mon disque dur, avoue Holland. Mais avec la pandémie, je sentais que le moment n’était pas bien choisi pour continuer à sortir ce matériel. »

Elles ne sont pas près de sortir non plus. Le musicien est aujourd’hui attiré par la chanson soft rock, inspirée par le son de Todd Rundgren, les grands albums de Steely Dan, le postdisco expérimental d’Arthur Russell. Avec ses mots à lui, sa voix à lui, et des accompagnateurs pour faire la route avec lui, le temps passe plus rapidement, et ça fait fuir les fantômes.

« J’ai plutôt envie d’approfondir dans cette nouvelle direction musicale pour voir ce que je serai capable d’en tirer », dit-il pour tourner la page sur la house — quoiqu’il ne refuse pas une invitation à faire tourner les disques, ce qu’il fera d’ailleurs jeudi prochain au Système, le nouveau resto-club de la Plaza Saint-Hubert ouvert par le patron de la maison de disques Arbutus. Transformé, Patrick ? « En vérité, ça fait un moment que j’avais envie de faire des trucs comme ça », dit-il en évoquant le son, plus lounge et moelleux, de l’album Come to Canada You Will Like It (2018), le premier qu’il lança sous son nom de baptême. « Je sens que cet album est le précurseur de ce que je fais aujourd’hui, à la différence que je n’y chantais pas. »

De nouveaux gestes

Le passage à la chanson fut un apprentissage amorcé auprès des amis musiciens avec qui il a collaboré à titre d’accompagnateur ou de réalisateur. « Retravailler des textes, construire des chansons avec des couplets et des refrains — la structure est évidemment différente que lorsqu’on conçoit une composition house —, j’avais déjà fait tout ça avant », et il l’avait assimilé en accompagnant en tournée, à la basse, ses collègues du groupe pop-rock TOPS.

Forcément, l’atmosphère autant que les chansons de You’re the Boss forceront la comparaison avec l’oeuvre de TOPS. « C’est sûr que lorsque j’ai commencé à écrire des chansons pop, je n’ai pas pu échapper à son influence », reconnaît Holland, en se défendant de vouloir sonner comme lui. À juste titre : il y a, dans la réalisation, un groove, une couleur plus électronique, qui rappelle à l’auditeur qu’avant de devenir le crooner solitaire, Patrick Holland fut Project Pablo, brillant pourvoyeur de rythmes à faire danser.

Le temps d’arrêt provoqué par la pandémie l’a jeté corps et âme dans ce projet chansonnier. Les textes sont tous inspirés de situations vécues en 2018 et en 2019, pendant qu’il voyageait d’un club à l’autre. La musique paraît heureuse, mais un spleen certain émane de ses interprétations ; cette solitude est encore vive dans le coeur du musicien.

« Avoir du texte à chanter apporte quelque chose de très différent dans le geste de créer de la musique, dit-il. Il n’est même pas question des mots qui sont chantés, ou du message de la chanson, mais de la présence d’une voix. La subtilité de la sonorité de la voix qu’il faut placer dans le mix, c’est quelque chose que tu ne peux pas vraiment reproduire avec des instruments électroniques. Dans la pop comme dans la house que je faisais, la composition est encore aussi importante que le son, la réalisation. »

You’re the Boss ★★★★ 1/2 Disponible sur étiquette Next Door Records. Patrick Holland sera en concert le 25 août au bar Le Ritz PDB.