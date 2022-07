Beyoncé décompresse sur «Renaissance»

Si Renaissance n’est pas l’album qu’on attendait de Beyoncé, c’est au moins celui qu’elle sentait devoir faire. « Créer cet album m’a permis de rêver et de m’évader pendant une époque effrayante pour tout le monde. Cela m’a permis de me sentir libre et aventureuse au moment où rien d’autre ne bougeait », a déclaré la diva dans un message publié hier à propos de cet album hédoniste, rafraîchissant et joyeusement sens dessus dessous, qui amalgame presque cinq décennies de musiques de club, du disco au drill, du house au hyperpop.

Lancé le mois dernier, le premier extrait Break My Soul donne le ton à l’album, mais n’en définit pas ses couleurs. Citant à la fois la bombe pop-house Show Me Love (1990) de Robin S. et le succès underground Explode (2014) de l’icône du son bounce de La Nouvelle-Orléans Big Freedia, l’extrait a reçu un accueil mitigé : on l’a illico sacré hit estival autant que récupération facile de succès éprouvés, et on pourrait en dire autant de Summer Renaissance en fin d’album, sur laquelle Beyoncé recycle (un peu facilement, encore) l’immense I Feel Love (1977) de Donna Summer, Giorgio Moroder et Pete Bellotte.

Il y a toujours, dans l’art du sampling, une forme d’hommage rendu aux compositeurs et interprètes des oeuvres originales. L’énumération des chansons échantillonnées sur Renaissance trace à la fois la ligne de la direction artistique, très éclectique, de l’album, mais passe aussi un message : saluons ces pionniers et pionnières que l’histoire de la pop et de la dance a gardés dans ses marges, spécialement ceux et celles issus de la communauté LGBTQ+ qui a accompagné Beyoncé tout au long de sa fulgurante carrière — Syd de Odd Future et la compositrice et DJ Honey Dijon (sur l’impeccable house-funk Cozy) collaborent notamment à la composition de l’album.

Hommages

Ainsi, Beyoncé, la voix toujours aussi suave, a notamment dédié cet album à son oncle Jonny, qui a combattu le sida et l’a initié à plusieurs styles musicaux évoqués sur ce disque, à commencer par le disco sur Cuff It, qui échantillonne un vieux succès de Teena Marie (est-ce bien I Need Your Lovin ?) réalisé par Nile Rodgers, son jeu de guitare distinctif tapissant le groove. Sur Pure/Honey en fin d’album, c’est Miss Honey (1992) de Moi Renee, considéré comme un hymne de la scène ballroom new-yorkaise de l’époque.

Ailleurs, ce sont les poids lourds de la production hip-hop/R & B des années 2000, Raphael Saadiq, The-Dream et The Neptunes qui sont cités — ces derniers sur Energy, collaboration avec Skrillex et le singjay jamaïcain Beam. Pareille révérence est rendue aux quelques collaboratrices invitées, à commencer par Grace Jones et la jeune star nigériane de l’afrobeats Tems, toutes deux réunies sur l’excellente Move, une production au parfum dancehall signée GuiltyBeatz, l’un des compositeurs-réalisateurs du continent africain les plus demandés sur la planète pop.

Comme l’annonçait Beyoncé, Renaissance est une échappatoire, après une pandémie, un président maudit et l’équarrissage des droits des minorités aux États-Unis. Pour évacuer la colère, mettons le cap vers la boîte de nuit : ce septième album en carrière est dansant, du début à la fin, même sur la douceur quasi bossa nova Plastic Off the Sofa plantée au milieu de l’album. Éclectique, échevelé même, l’album s’écoute tout de même d’un seul souffle, les chansons s’enchaînant à la manière d’un DJ s’amusant à tout mettre dans le même bac, les genres et les époques. Du disco-soul coulant aux rythmes teigneux (la curiosité pop Alien Superstar, la fameuse Thique, la curiosité All Up in Your Mind, coréalisée par AG Cook, patron du label électro-iconoclaste PC Music), Beyoncé rappe presque autant qu’elle chante et s’abandonne dans des textes hédonistes célébrant la féminité, le flirt, le luxe, les plaisirs charnels et la couleur de sa peau — « So cozy, I love me, they hate me because they want me / I’m dark brown, dark skin, light skin, beige /Fluorescent beige, bitch, I’m Black », clame-t-elle sur Cozy.

Et c’est la surprise de cet album, militant dans sa fierté, mais sans le sous-texte revendicateur des droits civiques qui ont marqué des chansons comme Formation (2016) et Black Parade (2020). Ainsi, après deux albums concept (Beyoncé, 2013 et Lemonade, 2016) où la musicienne s’est réinventée en visionnaire du R B et de la pop engagée (principalement sur Lemonade), Queen Bey réclame son trône au sommet des palmarès et sur les pistes de danse. Avec succès, déjà : la chanson Break My Soul est maintenant en 7e position du Hot 100 de Billboard, son meilleur succès populaire depuis Drunk in Love, paru en 2013.

Renaissance ★★★ 1/2 ParkwoodColumbia