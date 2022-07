De l’origine des tubes

Que seraient les vacances estivales sans les tubes de l’été, ces chansons qui tournent en boucle à la radio, que nous chantons à tue-tête et qui nous font danser jusqu’au bout de la nuit ? Ces prochaines semaines, Le Devoir vous entraîne dans un voyage musical et temporel pour (re)découvrir ces hits qui ont marqué nos étés.

La révolution radiophonique a immédiatement commencé sa vie très utile dans la musique. Il a par contre fallu des décennies avant d’innover avec les palmarès et les tubes plus ou moins estivaux.

Les premières licences pour exploiter une radio commerciale au Canada sont accordées par le ministère de la Marine et des Pêcheries (sic) en avril 1922, qui en distribue simultanément une vingtaine pour les villes de Toronto, de Winnipeg, d’Edmonton, de Vancouver et de Montréal. CKAC devient la première de ces nouvelles merveilles technologiques à entrer en service quelques mois plus tard, le 27 septembre de la même année, il y a donc très exactement 100 ans, avec un récital du pianiste québécois Émiliano Renaud (1875-1932).

Virtuose et pédagogue reconnu jusqu’aux États-Unis, maestro Renaud était revenu s’établir à Montréal vers la fin de l’année précédente. Une publicité vantant ses services publiée dans Le Devoir du 16 septembre 1921 promettait une méthode « infaillible et rapide » pour apprendre à « jouer du piano par principe en 15 leçons ou en moins ».

Pendant des milliers d’années et jusqu’au tournant du XXe siècle, la musique se consommait ainsi, soit en la produisant soi-même, soit en écoutant un musicien la produire en direct, un point c’est tout. L’enregistrement et la reproduction mécaniques ont renversé ce monde. Thomas Edison conçoit son premier phonographe en 1877, et les disques de zinc Berliner apparaissent une vingtaine d’années plus tard. Le « trench gramophone », version portable dans une valise, se répand pendant la Première Guerre mondiale. La norme des 78 tours date du début des années 1920.

La radio a encore révolutionné la mutation de la reproductibilité des sons en la dématérialisant. Émiliano Renaud a commencé à CKAC une transformation fondamentale qui n’en finit pas de s’étendre, maintenant avec les services de diffusion en flux continu.

« CKAC va avoir une tradition de diffusion de ce qu’on peut appeler la “haute culture” (avec des guillemets) dans ses premières années, en fait dès ses premières heures comme le montre bien le choix de Renaud pour inaugurer la station », dit Jean Boivin, professeur titulaire de l’Université de Sherbrooke, ancien recherchiste et chroniqueur de Radio-Canada, spécialiste de la musique classique occidentale.

Un temps d’antenne dit « considérable » par le professeur est alors réservé aux « propos sérieux », par exemple avec l’émission L’heure provinciale (1929-1939) causant art, littérature et sciences, ou L’heure universitaire (1931-1933) présentée en collaboration avec l’Université de Montréal. La chaîne va aussi vite créer son propre orchestre s’adonnant à tous les genres, dont le classique.

Le média de masse naissant est alors vu ici (et encore ailleurs à France Culture ou à la BBC) comme un outil pédagogique, un moyen d’introduction à la culture. La radio puis la télé sont aussi perçues au Canada comme des moyens de contrer l’impérialisme culturel américain, particulièrement du côté francophone.

« Oui, il y a un souci très didactique de développement culturel populaire »,nuance le professeur Denis Saint-Jacques de l’Université Laval, spécialiste de l’histoire de la littérature et de la culture au Québec. « On prétend éduquer le peuple, mais à vrai dire le peuple ne réclame pas vraiment Beethoven ou Bach, tout en étant très heureux d’y avoir enfin accès sans se rendre aux salles de concert trop chères. Soudainement, les gens ont pu écouter de la musique, toutes les musiques, tout le temps, à la maison, puis en voiture. Cette consommation de la musique toute la journée signale une pratique tout à fait neuve. »

Une mutation électrique

M. Boivin travaille à une histoire de la diffusion de la modernité musicale au Québec, qui inclura un chapitre sur l’importance de la radio. Il a écrit un article très éclairant sur le développement culturel et l’accès à la « grande musique » par la radio au Québec des années 1930 et 1940 dans les Cahiers d’histoire de la radiodiffusion (2016).

En préparant cet article, il a compris que la qualité sonore des disques de l’époque laissait à désirer et que la diffusion de ces enregistrements rajoutait des distorsions. « La musique diffusée en direct au départ sonnait mieux que les disques, explique-t-il. Il a fallu attendre les magnétophones des années 1940, puis les vinyles, pour régler ce problème. Les stations de radio employaient donc des orchestres, et comme les premiers gramophones étaient assez chers, les gens écoutaient souvent de la musique en direct à la radio. »

Il n’existait que trois stations émettrices en 1931, et un ménage sur trois (30 %) seulement possédait alors un poste de réception, avec un taux très faible (8 % ) dans les zones rurales encore peu électrifiées. Une décennie plus tard, 16 stations (dont 14 francophones) diffusaient sur la bande AM, et 70 % des foyers possédaient un poste.

« Les enquêtes montrent qu’on atteint un taux de pénétration très, très élevé, dit le professeur Saint-Jacques. Les postes sont relativement peu chers, et la crise économique ne favorise pas la vente de billets de spectacle. »

À midi pile, à partir de 1941, tout le monde était à l’écoute de l’émission Les joyeux troubadours. Les programmations des années 1930 et 1940 s’organisent alors autour d’émissions de variété et d’humour, des nouvelles locales, de la météo et de retransmission des matchs de hockey. Les concours amateurs de chant ou d’interprétation permettent aussi de remplir de grandes plages horaires à peu de frais.

Les chaînes francophones diffusent des productions musicales nationales et françaises, celles de « la mère patrie » comme on disait à l’époque. Les genres se côtoient, le jazz alors dominant, la chansonnette, la musique dansante et même une bonne place pour le folklore et les fanfares. Le classique et l’art lyrique bénéficient de plages réservées, en fait surtout à Radio-Canada, à partir du milieu des années 1930.

« Les stations locales, dont le pouvoir de transmission est restreint, diffusent peu d’émissions culturelles, et la réception radiophonique se révèle souvent pauvre, écrit le professeur Boivin dans son article. Les fréquences accordées sont rapprochées et les récepteurs peu précis, ce qui occasionne des interférences, surtout avec les stations américaines. »

Cette concurrence n’a pas que du mauvais. Les orchestres américains de très haute tenue entendus là vont en fait assez vite forcer le rehaussement de la qualité des productions québécoises. Un peu comme la diffusion massive des meilleures séries télé américaines a modifié les attentes des téléspectateurs partout dans le monde.

Vers le hit-parade

Les chaînes américaines introduisent aussi l’habitude des palmarès musicaux. Une émission mégapopulaire intitulée Your Hit Parade apparaît en 1935. La première liste des enregistrements sonores les plus populaires est publiée par le magazine Billboard le 4 janvier 1936. Les tops 10, 40 ou 50 datent du début des années 1950.

Richard Baillargeon, historien de la musique populaire québécoise, qui a publié Du bon usage des palmarès (2019), raconte en entrevue que Guy Mauffette proposait dès 1947 La parade de la chansonnette française dans le cadre d’une émission quotidienne de Jacques Normand à CKVL. Au même poste, à partir de 1955, le disc-jockey Léon Lachance faisait un tabac en proposant tout simplement un hit-parade américain.

M. Baillargeon, maintenant dans sa septième décennie, confie aussi l’importance qu’a eu la radio dans le développement de son propre intérêt central. Il ajoute que sa passion pour la musique remonte aux Mégatones en 1962, un groupe pop qu’il écoutait tous les samedis dans l’émission Le cabaret des jeunes de CHRC, à Québec. Il cite Hervé Brousseau (1937-2017) et chantonne Rêve et conquête.

« Quand j’étais jeune, on n’avait pas la télévision à la maison, dit-il. J’écoutais la radio, et le soir, comme les ondes AM voyagent loin, on recevait les postes américains comme WKBW de Buffalo et WPTR de l’État de New York. Les chaînes mélangeaient les genres musicaux à l’époque, et encore plus en région. On allait d’un poste à l’autre et on risquait de tomber sur quelque chose d’intéressant. »

Il cite des indicatifs de La Pocatière, de Montmagny et de Saint-Georges, où la liberté des DJ semblait illimitée, par exemple pour faire jouer les deux faces des nouveaux 45 tours et pas seulement le meilleur morceau commercialisé. « J’ai appris autant sinon plus l’anglais comme ça qu’à l’école. On transcrivait les paroles dans un cahier en complétant le travail après plusieurs diffusions, ce qui pouvait prendre des jours ou des semaines… »