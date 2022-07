«RAW: That Little Ol’ Band From Texas Soundtrack», ZZ Top

C’était avant la pandémie, et surtout, avant que Dusty Hill parte décrasser les anges de la ouate de nuage accumulée. En 2019, donc, histoire d’habiller le documentaire que diffuserait Netflix pour célébrer les 50 ans de riffs barbus du trio texan ZZ Top, on avait organisé une p’tite session de photos avec les gars, les guitares et les amplis dans le décor plus qu’authentique du dernier « jukejoint » d’époque encore debout. Seulement voilà : tout prêt, tout branché, pourquoi pas jouer ? Ainsi Billy Gibbons, Frank Beard et Dusty Hill s’offrirent-ils un boeuf de catégorie A. Tous les albums furent visités, non pas façon muséale, mais manière forte, dans les meilleures conditions de prise de son. Ça va de Brown Sugar (pas celle des Stones) à Tube Snake Boogie, de La Grange à Legs et autres Gimme All Your Lovin’,rouleau compresseur à fond tout au long de ce spectacle sans public. Lequel attendait — nationwide — son heure : trois ans plus tard, les portes s’ouvrent. Et le boeuf, pour la dernière fois, va vous piétiner.

RAW: That Little Ol’ Band From Texas Soundtrack ★★★★ ​Bande sonore ZZ Top, BMG