«Colder Streams», The Sadies

C’est non sans un pincement au coeur que l’on plonge dans Colder Streams, qui sera unanimement entendu comme l’un des meilleurs albums de la discographie du groupe rock torontois The Sadies. Enregistré à Montréal sous la gouverne du réalisateur Richard Reed Parry (qui fait un sacré beau boulot, ces chansons sont présentées avec un raffinement inégalé pour le groupe), il s’agit vraisemblablement du dernier album studio du groupe, son cofondateur Dallas Good étant subitement décédé en février dernier. Quel superbe testament que ce dernier disque, qui permet au groupe de revisiter ses influences, rock psychédélique façon The Byrds (épique More Alone), country et folk (sur la tendre All the Good), garage rétro (tonitruantes Better Yet et Ginger Moon, la puissante No One’s Listening, avec la participation de Jon Spencer à la guitare) à travers des compositions de haute tenue. Et c’est ce qui nous attriste le plus : Colder Streams sonne comme l’album d’un groupe qui n’avait pas encore tout dit.

Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Colder Streams ★★★★ Rock The Sadies, Dine Alone Records