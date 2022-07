«Surrender», Maggie Rogers

Élève studieuse et appliquée à l’école de l’indie-pop, Maggie Rogers offre un deuxième album sous le signe de l’émancipation. Plus charnu sur le plan des arrangements (parfois presque rock) que son précédent album, Heard It in a Past Life (2019), il exsude de cette précision maniaque trahissant la prudence de celle à qui l’Industrie musicale avec un grand « I » a promis gloire et Grammys. Un peu de folie lui ferait du bien : si Rogers a déjà les airs d’une efficace autrice-compositrice, en témoignent les plus fortes chansons de l’album, l’extrait That’s Where I Am (un rappel de son premier succès, Alaska) ou encore Shatter (avec la participation de Florence Welch aux choeurs), pétard pop-rock façon The Cars, tout est présenté de manière trop lisse. Ajoutez ça à ses interprétations, le talon d’Achille de la jeune Américaine : Maggie a une belle voix mûre, mais tout, ses doutes, ses déceptions, ses passions amoureuses, est chanté avec ce même détachement qui frise l’ennui, le sien comme le nôtre.

Surrender ★★★ ​Pop Maggie Rogers, Debay