«Paul Wranitzky, Symphonies», Akamus

Il faudra sans doute chercher quelque peu cet album paru fin juin, car, au Canada, Sony sépare les parutions classiques en prioritaires et en « pointues », ces dernières n’étant pas promues et étant traitées en importation. Il en va ainsi pour la quasi-totalité des titres Deutsche Harmonia Mundi, par exemple de L’Arte del Arco ou de Paul van Nevel. Même si « rare », cette nouveauté-ci est toutefois précieuse, car elle relaie et élargit la contribution de l’Akademie für alte Musik Berlin (Akamus) lors du Festival de Lanaudière. C’est dans cet album que l’Akamus a immortalisé son interprétation aux accents guerriers assumés qui révolutionne l’approche de la Grande Sinfonie pour la paix de Paul Wranitzky (1756-1808). Outre l’ouverture, Obéron, également jouée à Lanaudière, nous trouvons une Symphonie en ré majeurde 1799 et une Symphonie « La Tempête » en ré mineur, un autographe qui daterait de 1795 et qui entérine ce style haydnien de « Sturm und Drang » élargi et amplifié, déjà relevé dans notre caractérisation de ce Viennois, dont c’est ici le portait le plus éloquent.

Paul Wranitzky ★★★★ 1/2 ​Classique Symphonies, Akamus, Bernhard Forck, DHM, 2 CD, 19658702252