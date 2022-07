«Johann Sebastian Bach», Benjamin Alard

Benjamin Alard nous avait renversés avec son volume 5, Toccatas et fugues. Il n’en fait pas moins avec ce 6e, enregistré à Provins sur deux instruments hambourgeois de la collection du musée de la ville : un clavicorde de 1763 et un clavecin de 1740. Le premier est mis à contribution dans le Petit livre de clavier pour Wilhelm Friedemann Bach, le second dans le premier livre du Clavier bien tempéré. Tous deux sont fascinants, le clavicorde par sa douceur, le clavecin par sa palette sonore. Alard se distingue en bousculant l’ordre des préludes et fugues du premier livre. Il ne procède pas par demi-tons, mais réarrange la succession par « attirances tonales », considérant que le recueil consigne dans un ordre « alphabétique » des oeuvres en rien destinées à être jouées à la file en concert. Cela dérange évidemment les habitudes, mais on se laisse d’autant mieux subjuguer par la proposition que l’énergie de l’artiste et ses lumineuses inventions (phrases, polyphonie, succession des univers sonores) sont toujours aussi contagieuses. Fascinant album.



Johann Sebastian Bach ★★★★ 1/2 ​Classique Benjamin Alard, Harmonia Mundi, 3 CD, 902 466.68