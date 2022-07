«Shine», Sean Nicholas Savage

Shine est un diamant brut. Avec son dernier album, le Canadien Sean Nicholas Savage propose une pop-folk intimiste et délicate, rythmée par la simplicité d’une guitare, mais aussi par sa voix cristalline unique, toujours empreinte de résilience et d’amour, et, bien sûr, une touche de synthés pénétrants. L’artiste parvient brillamment à nous extirper de la solitude et des eaux troubles dans lesquelles lui et le monde tout entier ont été plongés depuis le début de la pandémie, et dont les vagues continuent de déferler. Les neuf titres de Shine, même s’ils sont teintés de mélancolie, font naître ainsi, calmement, une douce euphorie, celle qui nous gagne lorsque l’on comprend que les mauvais temps de l’existence sont derrière nous. Le morceau qui prête son nom au disque — par ailleurs produit par Mac DeMarco et enregistré à Los Angeles — est à ce propos d’une harmonie confondante et nous donne la preuve, s’il en fallait une, que Sean Nicholas Savage est un immense auteur-compositeur-interprète, héritier, peut-être, des plus grands musiciens, comme Prince.

Shine ★★★★ 1/2 Pop Sean Nicholas Savage, Arbutus Records