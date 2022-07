«Pripyat», Marina Herlop

La compositrice catalane Marina Herlop s’amènera à Montréal le 25 août (à l’affiche de MUTEK) avec l’aura de celle qu’on présente comme l’une des voix les plus excitantes de la scène expérimentale espagnole. Formée au piano classique, ingrédient aussi essentiel dans son oeuvre que sa voix — on comparera sa démarche à celle de Björk sur l’album Medúlla (2004) —, la musicienne offre un troisième album où les matériaux sonores électroniques occupent davantage d’espace. Sa voix au timbre chatoyant, délicat mais très affirmé, donne des ailes à ses compositions véloces et mélodieuses, malgré l’imprévisibilité de ses structures rythmiques (sur shaolin mantis, par exemple). Se dégage de cet envoûtant album une musique charnelle et lumineuse incarnée par le son du piano et les orchestrations de sa voix découpée, hachurée, réassemblée, parfois fantomatique, comme on s’imagine être les ruines de la ville ukrainienne qui donne son nom à ce très bel album.

Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Pripyat ★★★ 1/2 Pop Marina Herlop, PAN