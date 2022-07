Notez : Brian Wilson. Les vedettes en goguette Zooey Deschanel (She) et M. Ward (Him) n’ont pas consacré ce florilège de relectures exquises aux Beach Boys. Z’en ont rien à cirer, des planches de surf. Leur septième escapade hors des plateaux de tournage est affaire de gens qui ont dûment approfondi leur Brian chéri. Les tourtereaux ont créé un espace où l’esprit d’invention et le coeur pur de Brian Wilson se rencontrent adorablement. Choisir la moins connue Don’t Talk (Put Your Head on my Shoulder), laisser flotter la tendre mélodie dans une chambre d’écho, avec pedal steel et guitare acoustique pour porter la voix — un peu ampoulée, certes — de Zooey, tout témoigne d’une volonté d’exprimer l’émoi devant tant de beauté. Il y a des facilités, qui correspondent aux titres les plus célébrés (fallait-il se frotter à Wouldn’t It Be Nice ?), mais la majorité les décantations, surtout This Whole World, Meant for You et ​Do It Again (avec la participation de Brian), ravit. Mieux, liquéfie.

Melt Away: A Tribute to Brian Wilson ★★★★ She & Him, Fantasy Records