5 La prestation à revoir | On se doutait bien que Bon Enfant allait faire décoller la soirée du vendredi sur la grande scène. Après tout, le groupe s’appuie sur de solides assises musicales, dont Alex Burger, et une chanteuse, Daphné Brissette (anciennement de Canailles), qui est elle-même une bête de scène. Ils ont déjà deux albums à leur actif, et on peut dire que les pièces de «Bon Enfant» et de «Diorama» prennent beaucoup de tonus lorsqu’elles sont déclinées sur scène, avec en prime les solos et segments d’improvisation qui enrichissent le tout. Ils ont mis la table pour la suite, avec Clay and Friends, contactés à la toute dernière minute, en raison du désistement d’une tête d’affiche qui devait venir de France, L’impératrice, pour cause de cas de COVID-19. Un exemple qui démontre que, même si les festivaliers ont clairement fait fi de la pandémie pour les quelques jours de festival, le virus est toujours là. Jay Kearney