Visa refusé pour Yemi Alade

Tête d’affiche du Festival international des Nuits d’Afrique, la pop star nigériane Yemi Alade s’est vue refuser son visa d’entrée par Immigration Canada, provoquant l’annulation du concert qu’elle devait offrir en clôture de cette édition du festival sur la grande scène du site extérieur ce dimanche. L’artiste mondialement reconnue sera remplacée à pied levé par la Sampa the Great, jeune rappeuse australienne originaire de la Zambie.

« Pour des raisons hors de notre contrôle, ce n’est pas Yemi Alade qui fera la clôture du festival mais bien Sampa the Great, une autre étoile, tout aussi brillante, de la jeunesse africaine qui secoue la planète avec ses musiques et ses rythmes aux influences multiples », a communiqué la direction du festival en fin de journée hier.

Au Devoir, la directrice et cofondatrice du festival Suzanne Rousseau a déploré le processus de demande et l’obtention des visa de visiteurs qui, estime-t-elle, se sont compliquées « depuis au moins cinq ans ». Elle a appris le refus de la demande des visas pour Yemi Alade et les membres de son orchestre il y a une dizaine de jours; une seconde demande est demeurée sans réponse, malgré l’intervention des membres du bureau de la députée fédérale d’Outremont, Rachel Bendayan. Selon Suzanne Rousseau, les motifs du refus sont d’ordre « financier. Ils craignaient qu’elle veuille demeurer au Canada ». Ces dernières semaines, Yemi Alade, nommée Ambassadrice de bonne volonté du Programme des Nations unies pour le développement, s’est rendue donner des concerts et enregistrer de nouvelles chansons en Grande-Bretagne, en France et en Belgique.

L’organisation du festival n’est pas la seule à être mécontente par l’attitude d’Immigration Canada. Le Festival international de jazz de Montréal a aussi dû ajuster son affiche en raison de visa de travail refusés ou non livrés à temps. En juin dernier, 250 organisations internationales ont interpellé le ministre de l’Immigration Sean Fraser pour lui demander que son ministère mettent tout en oeuvre pour que tous les participants puissent prendre part à la 24e Conférence internationale sur le sida que Montréal accueillera du 29 juillet au 2 août.