«Mozart. Piano concertos», Eric le Sage

Très belle nouvelle : le pianiste français Éric Le Sage se penche sur Mozart. Son partenaire est ici François Leleux, que l’on a surtout connu hautboïste et qui se reconvertit à la direction d’orchestre. Le parallèle est tentant avec le parcours mozartien de Jean-Efflam Bavouzet chez Chandos. On trouve justement chez Le Sage/Leleux l’antidote au soupçonde déception engendré par le tandem Bavouzet/Takács-Nagy lié à ce petit côté d’élégance guindée, qui reste sur son quant-à-soi. Le plat musical servi par Le Sage, Leleux et les Suédois, offert par une captation nette, est plus chambriste, plus transparent, plus ensoleillé, plus pétillant que le propos plus enrobé de laManchester Camerata. Les faits marquants de ce CD, que l’on espère être un 1er volumedes grands concertos, sont unlarghetto de 24e Concerto pris « à la française », dans une respiration allante, et le choix d’une rare cadence de Fauré pour le 1er volet de ce 24e Concerto. L’ensemble, entre le dramatisme du 24e et l’exubérance du 17e, respire le tact et la classe.



Mozart. Piano concertos ★★★★ Classique Eric le Sage, Gävle Symfoni, François Leleux, Alpha 866